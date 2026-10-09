Roztomilá keramika z 50. let, po které šílí celý svět: Možná doma také máte slavný model Cortendorf 6700, vydělá vám na dovolenou

Roztomilá keramika z 50. let, po které šílí celý svět: Možná doma také máte slavný model Cortendorf 6700, vydělá vám na dovolenouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Roztomilá keramika z 50. let, po které šílí celý svět: Možná doma také máte slavný model Cortendorf 6700, vydělá vám na dovolenouZdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Článek byl publikován 09.10.2026 04:08
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