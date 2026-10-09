Spadané listí z ořešáku a kaštanu mnoho zahrádkářů zahrabává. Nevědí, že tím půdě škodí víc než pomáhají

Konec listopadu, hrábě opřené o plot a pod ořešákem hnědý koberec, který by vystačil na půl zahrady. Nabízí se jednoduché řešení: vzít rýč, listí zapravit do prázdného záhonu a mít jistotu, že se do jara „vrátí půdě“. Na to, proč u ořešáku a kaštanu takový postup skřípe, upozornil v závěru loňského podzimu pořad
Šikulio Zahrada. Jeho závěry jsme porovnali s doporučeními britské Královské zahradnické společnosti, amerických univerzitních poraden i českých úřadů. Výsledek ukazuje, že hlavní problém spočívá jinde než ve využití listí jako takového. Chyba vzniká ve chvíli, kdy nezpracovaná hmota putuje rovnou do aktivní kořenové zóny, kde rozklad i látky v listech působí proti tomu, co na záhonu pěstujete. U obou stromů má přitom potíž jiného původce. Juglon v listí ořešáku: látka, která brzdí sousední rostliny
Ořešák má pověst stromu, pod kterým se nedaří ničemu. Ta pověst má chemický základ. Listy, slupky i kořeny obsahují juglon, látku s takzvaným alelopatickým účinkem. Strom si s její pomocí udržuje okolí bez konkurence, protože citlivým rostlinám zpomaluje růst.
Studie publikovaná v roce 2022 v časopise
Frontiers in Plant Science se zaměřila přímo na ořešák královský, tedy druh běžný na českých zahradách. Vědci potvrdili, že výtažek z jeho listů má výrazný fytotoxický potenciál a že juglon nepůsobí sám. Listy obsahují celou skupinu fenolických sloučenin s podobným vlivem, takže ořešák má v zásobě víc než jednu brzdu.
Jak se to projeví na záhonu? Poradenská služba Iowské státní univerzity popisuje u citlivých rostlin žloutnutí a zakrnělý či slabý růst, u nejcitlivějších druhů až odumření. Mezi rostlinami, na které si dát pozor, výslovně jmenuje rajčata. Právě ta přitom v českých zeleninových záhonech zabírají čestné místo.
Jedna polehčující okolnost existuje. Podle Oregonské státní univerzity obsahují listy juglonu na podzim méně než na jaře. Kdo však zaryje silnou vrstvu do budoucího rajčatového záhonu, posílá ke kořenům koncentrovanou dávku i tak.
Kaštan alias jírovec maďal: kožovité listy a nezvaný host
To, čemu se v Česku lidově říká kaštan, je téměř vždy jírovec maďal. Pravý kaštanovník jedlý roste u nás mnohem vzácněji. Zdroje, které jsme dohledali, u jírovce nepopisují žádnou látku, která by půdu přímo otrávila. Jeho slabinou je struktura.
Královská zahradnická společnost (RHS) řadí listy jírovce, ořešáku, kaštanovníku i javoru klenu mezi tuhé a silné, které se rozkládají znatelně pomaleji než listí břízy nebo ovocných stromů. Doporučuje je proto před dalším zpracováním rozdrtit. Zaryté celé listy tvoří v půdě slehlé vrstvy, do kterých se špatně dostává vzduch i voda, a rozkládají se dlouhé měsíce.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Ořešákové listy nevyhazujte, na zahradě poslouží jako skvělé hnojivo
Druhý důvod k opatrnosti je čistě český a každé léto ho vidí kdokoli, kdo projde parkem. Klíněnka jírovcová, drobný motýlek, jehož housenky vyžírají listy zevnitř, přezimuje jako kukla právě ve spadaném listí. Podle Prahy 7 může napadený strom přijít o 70 až 100 % olistění. Radnice proto v roce 2025 rozdávala
speciální pytle na napadené listí a zajišťovala jeho odvoz do spalovny, kterou označila za jedinou účinnou obranu v městském prostředí.
Ekocentrum Koniklec dodává, že kukly zahubí až teplota 60 až 70 °C. Takových hodnot běžná zahradní hromada nedosahuje, natož listí zaryté v chladné listopadové půdě. Kdo napadené listí zapraví do záhonu, nabízí škůdci pohodlné zimoviště a na jaře mu otevírá cestu zpět do koruny.
Proč zarytá organika krade rostlinám dusík
Třetí mechanismus se týká obou stromů a vlastně jakéhokoli čerstvého listí. Souvisí s poměrem uhlíku a dusíku. Čerstvé listí podle Oregonské státní univerzity obsahuje zhruba padesátkrát víc uhlíku než dusíku. Plně vyzrálý kompost se dostává pod poměr 20 : 1.
Bakterie a houby, které listy rozkládají, potřebují k práci dusík. Když ho v listí najdou málo, odčerpají ho z okolní půdy. Dokud rozklad neskončí, zůstává dusík vázaný v jejich tělech a rostliny o něj přicházejí. Odborníci tomu říkají dočasná imobilizace dusíku, zahrádkář to pozná podle bledých, pomalu rostoucích sazenic.
Oregonští půdoznalci proto radí nechat čerstvý materiál po zapravení několik týdnů rozkládat, než se na místo vysadí cokoli dalšího. U tuhého listí ořešáku a jírovce se tahle doba spíš prodlužuje. Kompostování přesouvá nejhladovější fázi rozkladu mimo záhon. Na hromadě si mikroorganismy berou dusík z trávy či kuchyňských zbytků a ke kořenům se pak dostane hmota, která už s rostlinami nesoupeří.
Podle nás právě tady leží jádro celé chyby. Zahrabané listí se mění v zásah do půdy, nad kterým zahrádkář ztrácí kontrolu. Neovlivní teplotu, vlhkost ani přísun vzduchu a výsledek zjistí až podle toho, jak se v sezoně daří zelenině.
Ořešák a jírovec v kompostu: postup a časy, které fungují
Listí z obou stromů tedy na zahradě využít jde, jen oklikou. Dohledaná doporučení se shodují na několika krocích:
Rozdrtit. Stačí listí přejet sekačkou se sběrným košem. Menší kousky nabízejí mikroorganismům větší plochu a rozkládají se rychleji. Promíchat. Listí samotné obsahuje málo dusíku, proto ho doplňte posekanou trávou, zbytky zeleniny nebo jiným zeleným odpadem. Dusíkatá složka pomáhá hromadu zahřát. Hlídat vlhkost a vzduch. Hromada má být vlhká jako vyždímaná houba a čas od času přeházená. Ořešák zvlášť. Samostatná hromada vám dá přehled, odkud kompost pochází a kam ho smíte použít. Napadený jírovec mimo zahradu. Bez jistoty horkého kompostu nad 60 °C patří listí do obecního sběru.
Časový rámec se liší podle materiálu a účelu:
Materiál Doba zrání K čemu použít Listí ořešáku v kompostu minimálně 6 měsíců i k citlivějším plodinám Skořápky, slupky, kůra ořešaku výrazně déle nejprve okrasné výsadby Listovka mladší 2 let 1 až 2 roky mulč, půdní zlepšovač Listovka starší 2 let 2 roky a víc i do výsevních směsí
Iowská poradna uvádí, že juglon se v listech může odbourat už za dva až čtyři týdny. Za rozumně opatrnou hranici, zvlášť pro zeleninu, ale považuje šest měsíců. Kompost se na záhon dostane nejdřív na jaře. U listovky, tedy hromady samotného listí v pletivovém koši nebo pytli, počítá
RHS ve svém návodu běžně se dvěma lety.
Vyzrálý materiál pak poslouží jako mulč pod keře, do okrasných záhonů i ke zelenině. Pokud si nejste jistí, vyzkoušejte ho nejprve na malé ploše nebo u méně choulostivých rostlin a rajčata nechte až na konec.
Když listí přebývá: kam s ním podle zákona
Ne každá zahrada má místo na dvě hromady a dva roky trpělivosti. Ministerstvo životního prostředí v přehledu k zelenému odpadu připomíná, že bioodpad by se měl primárně vracet do půdy. Kdo ho nezpracuje doma, má ho odevzdat na místo určené obcí. Obce musejí nabídnout možnost odkládat bioodpad po celý rok, nejčastěji přes hnědé nádoby, přistavené kontejnery, sběrné dvory nebo obecní kompostárny.
Průmyslové kompostárny navíc dosahují teplot, které domácí hromada zvládá jen výjimečně. Pro listí z jírovce s klíněnkou proto představují rozumnou volbu. Vyplatí se zjistit, zda obec nevyhlašuje pro napadené listí zvláštní sběr jako Praha 7.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková