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Za jak dlouho po dešti začnou růst houby. Většina Čechů věří nesmyslům

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Dennívýzva
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Houby vyrazí ze země hned po prvním pořádném lijáku? Tohle přesvědčení sdílí tisíce nadšených houbařů, kteří den po bouřce vyrazí do lesa s prázdným košíkem. Realita je ale jiná.
Za jak dlouho po dešti začnou růst houby. Většina Čechů věří nesmyslům

Za jak dlouho po dešti začnou růst houby. Většina Čechů věří nesmyslům

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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