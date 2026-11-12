Filmy ze streamovacích služeb mohou ze dne na den zmizet. Blu-ray vám nikdo sebrat nemůže, ale ne každý PC je přehraje

Představte si, že jste si na streamovací platformě koupili oblíbený film jako jednorázový nákup, nikoli v rámci předplatného. Zaplatili jste plnou cenu a počítáte s tím, že ho budete mít ve své knihovně napořád. Jenže jednoho dne ho tam nenajdete. Žádné varování, žádná náhrada. Zní to absurdně, ale smluvní podmínky velkých služeb takovou situaci skutečně umožňují. Kdo se proto rozhodne spoléhat na fyzické disky, narazí na jiný problém: Windows 11 Blu-ray nativně nepodporuje a cesta k přehrávání těchto disků na PC je v roce 2026 překvapivě komplikovaná.
Váš „koupený“ film vám nepatří
Digitální nákup filmu na streamovací platformě neznamená, že film skutečně vlastníte. Získáváte pouze licenci k jeho používání, která je osobní, nepřenosná a omezená.
Amazon ve svých podmínkách výslovně uvádí, že zakoupený digitální obsah může přestat být dostupný například kvůli licenčním omezením nebo z jiných důvodů. Apple situaci formuluje o něco diplomatičtěji: zakoupený obsah by měl „obecně“ zůstat dostupný, může však být odstraněn, pokud Apple ztratí právo ho nabízet. PlayStation jde ještě dál a výslovně uvádí, že uživatel získává osobní licenci, nikoli vlastnictví obsahu.
Nejde přitom jen o teoretické riziko. V prosinci 2023
PlayStation oznámil, že k 31. prosinci odstraní z uživatelských knihoven dříve zakoupené tituly od společnosti Discovery. Uživatelé tak měli přijít o přístup k filmům, za které zaplatili, a to bez náhrady. Sony nakonec 21. prosince oznámení odvolalo díky nové licenční dohodě. Samotná situace ale ukázala, jak křehké může být digitální „vlastnictví“. V Česku se zatím nepodařilo dohledat veřejně doložený případ, kdy by uživatelé definitivně přišli o zakoupený film. Smluvní podmínky jednotlivých služeb však podobnou možnost připouštějí.
U předplatného je situace ještě jednodušší. Nabídka se průběžně mění podle licenčních dohod i regionu, ve kterém službu používáte. Amazon například uvádí, že rozsah obsahu dostupného v rámci předplatného se může v čase i podle země měnit, a to bez předchozího upozornění. Film, který jste včera začali sledovat, tak dnes už nemusí být v nabídce.
Blu-ray disk vám nikdo vzdáleně nesmaže
Tady je zásadní rozdíl. Blu-ray disk máte fyzicky doma. Neexistuje žádný server, který by ho mohl odstranit z vaší poličky, ani licenční dohoda, která by vám po čase znemožnila vlastnit samotný nosič. Film si můžete pustit za rok, za deset i za dvacet let, pokud budete mít funkční přehrávač.
Právě v tom slově „pokud“ se ale skrývá háček. Na samostatném Blu-ray přehrávači nebo herní konzoli s optickou mechanikou je přehrávání jednoduché. PS5 s mechanikou i Xbox Series X podporují Blu-ray a 4K UHD Blu-ray přímo v systému. Vložíte disk a můžete sledovat. Na počítači s Windows 11 je situace podstatně složitější.
Proč Windows 11 Blu-ray nepřehraje
Microsoft už od Windows 10 standardně nenabízí nativní přehrávání DVD videa. Jedním z důvodů jsou licenční náklady. U Blu-ray je situace ještě komplikovanější. Vestavěné aplikace, jako jsou Windows Media Player nebo Filmy a TV, nemají potřebné licence pro ochranné technologie AACS a BD+, které používají komerční Blu-ray disky. Chybí jim také potřebná podpora pro jejich přehrávání.
Abyste na počítači přehráli filmový Blu-ray disk, musíte splnit několik podmínek současně:
Blu-ray mechaniku, interní nebo externí. Většina současných notebooků ji nemá. Licencovaný přehrávací software, například CyberLink PowerDVD ve verzi Ultra nebo 365. HDCP-kompatibilní zobrazovací cestu, tedy výstup přes HDMI, DisplayPort nebo DVI s podporou ochrany obsahu. Dostatečné napájení. Některé externí mechaniky vyžadují připojení ke dvěma USB portům pomocí Y-kabelu. Stolní modely, například ASUS BW-16D1X-U, mají vlastní napájecí adaptér. Kompatibilní platformu. U notebooků s procesory Arm, například Snapdragon X, mohou nastat problémy s dostupností ovladačů i kompatibilního přehrávacího softwaru.
Stačí, aby nefungovala jediná část tohoto řetězce, a disk nemusíte vůbec přehrát.
Co to stojí a kde nakoupit
V Česku jsou Blu-ray filmy i mechaniky stále běžně dostupné. Alza má v kategorii Blu-ray filmů přes 1 600 položek a nabízí také několik externích mechanik. Orientační náklady na zprovoznění přehrávání na počítači vypadají následovně:
Varianta Mechanika Software Celkem (přibližně) Levnější ASUS SBC-06D2X-U – 2 959 Kč PowerDVD 24 Ultra – cca 1 854 Kč ~4 813 Kč Komfortnější Verbatim UHD Slimline USB-C – 4 299 Kč PowerDVD 24 Ultra – cca 1 854 Kč ~6 153 Kč
Je důležité počítat s tím, že mechaniky se často prodávají s vypalovacím softwarem, například Nero nebo Power2Go, nikoli s plnohodnotným přehrávačem filmových Blu-ray disků. Datart u mechaniky Verbatim přímo uvádí, že software pro přehrávání Blu-ray videa není součástí balení. Bezplatná verze PowerDVD navíc zpřístupňuje funkce pro přehrávání Blu-ray pouze během prvních sedmi dnů.
Ještě zásadnější je otázka podpory 4K UHD Blu-ray. Označení „UHD“ na mechanice totiž samo o sobě neznamená, že na počítači s Windows v roce 2026 přehrajete film z 4K UHD Blu-ray disku. Společnost CyberLink oznámila, že od dubna 2025 už její software nepodporuje přehrávání UHD Blu-ray na Windows. Důvodem je ukončení podpory technologie Intel SGX, na které tento způsob přehrávání závisel. Běžných Blu-ray disků v rozlišení 1080p se tato změna netýká. Kdo si ale pořídil UHD mechaniku s představou, že si na počítači snadno pustí 4K filmy, může být zklamaný.
Streaming, nebo disky? Obojí, ale jinak
Trh s fyzickými médii se proměňuje, ale rozhodně nemizí. Best Buy v roce 2024 ukončil přímý prodej DVD a Blu-ray ve svých kamenných prodejnách. V září 2025 se však filmy vrátily do jeho online nabídky prostřednictvím tržiště a v říjnu 2026 tam byly stále k dispozici. Poptávka tedy nezmizela, pouze se přesouvá do jiných prodejních kanálů.
Pro běžného uživatele je návrat k diskům realistický spíše jako doplněk streamovacích služeb než jako jejich náhrada. Na konzoli je přehrávání jednoduché. Na počítači jde o investici v řádu několika tisíc korun a nastavení, které vyžaduje trochu trpělivosti. Streaming nabízí pohodlí jednoho kliknutí, ale za cenu toho, že kontrolu nad dostupností obsahu přenecháváte provozovatelům služeb.
Blu-ray disk na poličce je svého druhu pojistka. Možná na něj sedá prach, ale film vám z knihovny nikdo vzdáleně neodebere. Stačí mít zařízení, na kterém ho můžete přehrát.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík