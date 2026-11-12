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Filmy ze streamovacích služeb mohou ze dne na den zmizet. Blu-ray vám nikdo sebrat nemůže, ale ne každý PC je přehraje

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Digitální film, za který jste zaplatili, vám služba může podle vlastních podmínek kdykoli znepřístupnit. Blu-ray disk vám doma zůstane navždy.
Video Panasonic, VHS kazety

Video Panasonic, VHS kazety

Zdroj: Dillan Payne / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 12.11.2026 09:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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