YouTube na Androidu i iOS ztišuje videa a sám je minimalizuje. Google mlčí, ale jeden trik zatím funguje

Představte si, že ležíte na gauči, sledujete video přes celý displej a najednou, aniž byste se dotkli obrazovky, se obraz zmenší do malého okénka ve spodní části aplikace. Zvuk přestane hrát. Zkusíte video znovu roztáhnout na celou obrazovku, ale ticho pokračuje. Přesně takové chování popisují uživatelé Androidu i iPhonů v diskusích na Redditu. Problém zmiňuje také server Android Authority. Nejde o novou funkci ani o omezení bezplatného účtu. Vypadá to spíše na chybu v přehrávání, která se projevuje podobně jako nechtěné gesto pro minimalizaci videa. Zatím se jako nejspolehlivější řešení ukazuje video zavřít a znovu spustit. V některých případech je nutné ukončit celou aplikaci.
Co přesně se děje a proč to není normální chování
YouTube v mobilní aplikaci nabízí takzvaný minipřehrávač, tedy malé okno s videem, které se zobrazí například po přejetí prstem dolů nebo stisknutí tlačítka zpět. Podle oficiální nápovědy Google se minipřehrávač běžně aktivuje na základě uživatelského gesta. U uživatelů, kterých se týká popisovaná chyba, se ale video do tohoto okna přesune samo, uprostřed přehrávání a bez jakéhokoli dotyku obrazovky.
Je důležité rozlišovat tři různé funkce, které se v diskusích často zaměňují:
- Minipřehrávač uvnitř YouTube – malé okno ve spodní části aplikace, které se běžně aktivuje například přejetím prstem dolů.
- Systémový režim obraz v obraze (PiP) – plovoucí okno, které zůstává viditelné i nad ostatními aplikacemi. Aktivuje se například při opuštění YouTube a jeho dostupnost závisí na platformě, nastavení i typu účtu.
- Aktuální chyba – video se samo přesune do minipřehrávače uvnitř aplikace a současně přestane hrát zvuk. Nejde tedy o běžné použití režimu PiP ani o záměrnou minimalizaci.
Právě proto může být chyba matoucí. Uživatel má pocit, že omylem provedl gesto nebo stiskl nějaké tlačítko. Ve skutečnosti ale obrazovky vůbec nemusel dotknout.
Proč Google mlčí
Google u potvrzených problémů mobilní aplikace někdy zakládá veřejná diskusní vlákna označená jako „Known Issue“ v rámci YouTube Community. U řady jiných problémů tam podobná oznámení najdete, často i s informacemi o připravované opravě. V době přípravy původního článku ale nebylo k této konkrétní kombinaci příznaků, tedy samovolné minimalizaci videa a současné ztrátě zvuku, dostupné odpovídající veřejné oznámení.
Server Android Authority uvádí, že Google požádal o komentář, ale odpověď nedostal. Bez oficiálního vyjádření lze jen spekulovat, zda YouTube chybu zatím veřejně nepotvrdil, nebo ji nepovažuje za problém s dostatečně širokým dopadem. Uživatelé tak zatím nemají k dispozici oficiální vysvětlení ani doporučený postup.
Možnou souvislost lze hledat v nedávných změnách přehrávače. V květnu 2025 Google přepracoval minipřehrávač pro Android i iPhone, jak popsal 9to5Google. V říjnu 2025 následovala rozsáhlejší úprava celého přehrávače videí. TeamYouTube ji oznámil 14. října a Android Central zaznamenal nasazování ve verzi 20.42 o deset dní později. Během pěti měsíců tedy došlo ke dvěma výraznějším změnám. Nelze sice potvrdit, že právě ony způsobily současnou chybu, časová souvislost ale stojí za zmínku.
Android versus iOS: stejný problém, jiný projev
Na obou platformách se problém projevuje podobně: video se přestane zobrazovat v původní velikosti a může zmizet také zvuk. Konkrétní projevy se však podle uživatelských hlášení liší.
- Android: Uživatelé popisují samovolné zmenšení videa do minipřehrávače během sledování. Obraz se bez varování přesune do malého okna a zvuk přestane hrát. Někteří se pokoušeli vymazat mezipaměť aplikace, přeinstalovat YouTube, vynutit jeho ukončení nebo restartovat telefon. Podle jejich zkušeností se tím problém nepodařilo trvale odstranit.
- iOS: V některých hlášeních se jako možný spouštěč objevuje otočení zařízení. Po změně orientace telefonu a návratu z režimu celé obrazovky může dojít k chybě zobrazení. Obraz je například oříznutý nebo posunutý. Ani přeinstalování aplikace nemusí pomoci. Dočasně může zabrat opětovné přepnutí do režimu celé obrazovky nebo restart YouTube.
Z veřejných diskusí se zatím nepodařilo určit jednoznačný spouštěč chyby. Nezdá se, že by byla vázaná na konkrétní typ videa nebo jeho délku. Objevuje se nepravidelně, což komplikuje její reprodukci i hledání příčiny.
Jeden trik, který zatím funguje
Řešení není nijak složité, ale vyžaduje zavření videa nebo celé aplikace. Pokud se s chybou setkáte, postupujte následovně:
- Nepokoušejte se pouze vrátit video do režimu celé obrazovky – podle uživatelských hlášení tím zvuk často neobnovíte.
- Zavřete aktuální video a spusťte ho znovu.
- Pokud zvuk stále nefunguje, úplně ukončete aplikaci YouTube. Na Androidu to můžete udělat přes přehled spuštěných aplikací, na iPhonu pomocí přepínače aplikací.
- Znovu otevřete YouTube a spusťte video.
- Zkontrolujte dostupnost aktualizace v Google Play nebo App Storu. Pokud Google vydal opravu, bude potřeba nainstalovat novou verzi aplikace.
- Nahlaste chybu přes Profil → Odeslat zpětnou vazbu, ideálně hned po jejím výskytu. K hlášení můžete připojit také diagnostické údaje ze zařízení, které vývojářům pomohou problém lépe analyzovat.
Žádný z těchto kroků nezaručuje, že se chyba znovu neobjeví. Zavření a opětovné spuštění videa nebo aplikace ale podle dosavadních zkušeností představuje nejúčinnější způsob, jak obnovit přehrávání.
Čekání bez termínu
Oficiální termín opravy zatím není známý. Dokud Google nezveřejní potvrzení problému nebo informace o připravované aktualizaci, nelze odhadovat, zda bude oprava otázkou několika dnů, nebo týdnů. Pouhé čekání na automatickou aktualizaci proto nemusí být nejlepším řešením. Pokud se s chybou setkáte, nahlaste ji přímo přes aplikaci. Čím více relevantních hlášení vývojáři dostanou, tím snáze mohou problém identifikovat.
Do té doby nezbývá než při každém výskytu video znovu spustit, případně restartovat celou aplikaci. Není to elegantní řešení, ale dokud YouTube chybu neopraví, jde o nejpraktičtější postup.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman