Soubory z počítače si otevřete přímo na iPhonu bez cloudu i bez placení. Stačí změnit nastavení v systému

Žádný iCloud, žádný Google Drive ani měsíční předplatné. Celý trik spočívá v tom, že iPhone i iPad mají v aplikaci Soubory skrytou volbu „Připojit k serveru“, která umožňuje připojit se k počítači ve stejné lokální síti prostřednictvím protokolu SMB. Na straně počítače, ať už jde o Mac, nebo PC s Windows 11, stačí v systémovém nastavení zapnout sdílení souborů a vybrat složky, které chcete zpřístupnit. Telefon pak uvidí právě tyto složky a bude z nich moci soubory otevírat, kopírovat i přesouvat. Nic se nenahrává na vzdálený server ani nesynchronizuje přes internet. Přenos probíhá přímo mezi zařízeními v rámci vaší lokální sítě.
Co přesně musíte změnit na počítači
Na Macu je postup přímočarý. Otevřete Nastavení systému → Obecné → Sdílení → Sdílení souborů. V sekci Volby zaškrtněte „Sdílet soubory a složky přes SMB“ a vyberte uživatele, jejichž účty bude možné k přihlášení použít. Systém si následně vyžádá jejich heslo.
Na PC s Windows 11 je kroků o něco více, ale žádný z nich není složitý:
- V Průzkumníku souborů klikněte pravým tlačítkem na složku, kterou chcete sdílet, a zvolte „Udělit přístup konkrétním lidem“.
- V nastavení sítě přepněte typ sítě na Privátní (nikoli Veřejná).
- V pokročilém nastavení sdílení zapněte Zjišťování sítě a Sdílení souborů a tiskáren.
V české verzi systému najdete všechny tyto položky pod uvedenými názvy, takže není potřeba nic přepínat do angličtiny. Důležité je ponechat zapnuté sdílení chráněné heslem. Bez něj by se ke sdíleným složkám mohl připojit kdokoli ve stejné síti.
Jak se připojíte z iPhonu nebo iPadu
Otevřete aplikaci Soubory a přejděte na kartu Prohlížení. Klepněte na ikonu tří teček v pravém horním rohu a vyberte „Připojit k serveru“. Zadejte název počítače nebo jeho IP adresu v lokální síti, například 192.168.1.42, případně název hostitele.
Systém se vás zeptá, zda se chcete přihlásit jako host, nebo jako registrovaný uživatel. Vyberte druhou možnost a zadejte uživatelské jméno a heslo účtu, který má na počítači oprávnění k přístupu do sdílené složky. Po úspěšném přihlášení se sdílená složka objeví v postranním panelu aplikace Soubory v části Sdílené.
Praktické je, že si iPhone adresu naposledy použitého serveru ukládá do seznamu Poslední servery. Při příštím připojení ji tak nemusíte zadávat znovu. Podle příručky Apple funguje stejný postup také na iPadu.
Kdy to dává větší smysl než cloud
Cloudová úložiště jsou skvělá pro synchronizaci dokumentů, ke kterým potřebujete přistupovat z různých míst. Lokální sdílení přes SMB má ale jednu zásadní výhodu: při práci s velkými soubory nemusíte čekat na jejich nahrávání a následné stahování. Když například potřebujete na iPhonu otevřít dvougigabajtové video uložené v počítači, přes iCloud byste ho nejprve museli nahrát na server, počkat na synchronizaci a potom stáhnout do telefonu. Při připojení přes domácí Wi-Fi můžete k souboru přistupovat přímo, bez mezikroku v cloudu a bez spotřeby mobilních dat. Zároveň nemusíte řešit, jestli máte v online úložišti dostatek volného místa.
Soubory můžete nejen prohlížet, ale také kopírovat do telefonu nebo přesouvat zpět do počítače, pokud vám to oprávnění sdílené složky dovolují. PDF, obrázky a dokumenty lze otevřít přímo v aplikaci Soubory nebo pomocí volby „Otevřít v aplikaci“. U videí záleží na podporovaném formátu a kodeku, běžné soubory MP4 však obvykle fungují bez problémů.
Na co si dát pozor: bezpečnost a jedno záludné chování Windows
Zásadní je, na jaké síti sdílení používáte. Doma nebo v důvěryhodné firemní síti je toto řešení vhodné. Windows navíc podle dokumentace Microsoftu chrání připojení ke sdílení 128bitovým šifrováním. Na veřejné Wi-Fi v kavárně nebo na letišti ale sdílení souborů nezapínejte. Veřejná síť by měla počítač skrýt před ostatními zařízeními, nikoli zpřístupnit jeho složky.
Potíže může způsobit také přihlašování k počítači s Windows, na kterém používáte účet Microsoft. Síťové sdílení vyžaduje skutečné heslo k účtu, nikoli PIN. Ten je totiž navázaný na konkrétní zařízení a pro ověření při síťovém připojení nefunguje. Pokud se vám nedaří připojit, zkuste jako uživatelské jméno zadat MicrosoftAccount\vas@email.cz a použít heslo k účtu Microsoft. Jde o dlouhodobě popisovaný problém, na který uživatelé opakovaně narážejí a jehož řešení nemusí být vždy úplně intuitivní.
Funkce je součástí současných verzí systémů iOS, iPadOS i macOS a není za ni potřeba nic připlácet. Na straně Windows doporučujeme používat Windows 11. Podpora Windows 10 skončila v říjnu 2025, takže bez dalších bezpečnostních aktualizací není vhodné na tomto systému provozovat síťové sdílení.
Nejde o náhradu iCloudu ani Google Drivu. Je to jiný způsob práce se soubory: přímý přístup k datům uloženým v počítači, který je právě zapnutý třeba ve vedlejší místnosti. A někdy je to přesně to, co potřebujete.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman