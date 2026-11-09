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Měřili si spánek. Jejich mozkové vlny mezitím trénovaly umělou inteligenci, aniž o tom věděli

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Chytré čelenky pomáhají sledovat spánek, ale zaznamenané mozkové vlny našly další využití. Výrobci je používají k trénování AI a některé firmy o tom zákazníky předem jasně neinformovaly. Vyšetřování časopisu Science odhalilo rozsah problému.
Měřili si spánek. Jejich mozkové vlny mezitím trénovaly umělou inteligenci, aniž o tom věděli

Měřili si spánek. Jejich mozkové vlny mezitím trénovaly umělou inteligenci, aniž o tom věděli

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 13:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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