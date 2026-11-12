Wi-Fi 7 je tady a slibuje dvojnásobnou šířku pásma. Vyplatí se kvůli ní měnit router, nebo je to zbytečný výdaj?

Wi-Fi 7, formálně standard IEEE 802.11be, přináší tři zásadní technologická vylepšení: kanály široké až 320 MHz v pásmu 6 GHz, modulaci 4K QAM, která umožňuje přibližně o 20 % vyšší přenosovou rychlost oproti dosavadní 1024 QAM, a technologii MLO (Multi-Link Operation), díky níž mohou zařízení komunikovat přes více frekvenčních pásem současně. Právě rozšíření kanálu ze 160 na 320 MHz stojí za příslibem „dvojnásobné šířky pásma“.
Wi-Fi Alliance u této technologie uvádí až dvojnásobnou propustnost oproti předchozí generaci za odpovídajících podmínek.
Certifikační program Wi-Fi CERTIFIED 7 byl spuštěn v lednu 2024. V roce 2025 už tedy nešlo o technologii dostupnou pouze v laboratořích, ale o standard, který se postupně zabydlel také v českých obchodech. Routery najdete v několika cenových kategoriích. Otázkou proto není, zda Wi-Fi 7 existuje, ale jestli se do ní vyplatí investovat právě teď.
Co přesně Wi-Fi 7 umí a kde je háček
Dvojnásobná šířka kanálu automaticky neznamená dvakrát rychlejší internet. Teoretická propustnost bezdrátové části sítě se sice posouvá až do oblasti desítek gigabitů za sekundu (například Netgear RS700S uvádí teoretickou rychlost až 19 Gb/s), skutečnou rychlost ale omezuje několik dalších faktorů. Patří mezi ně rychlost internetového připojení od operátora, porty na routeru, síťová karta v notebooku nebo telefonu i kvalita domácí kabeláže.
Vodafone to ve svém FAQ k 2Gb/s internetu vysvětluje poměrně jednoduše: zařízení se síťovou kartou s nižší maximální rychlostí než 2 Gb/s plnou rychlost takové přípojky nevyužije. Většina domácích notebooků, televizorů a herních konzolí navíc stále používá gigabitový Ethernet nebo bezdrátové standardy Wi-Fi 5 či Wi-Fi 6. Samotná výměna routeru proto internet automaticky nezrychlí. Aby se jeho potenciál projevil, musí ho podporovat také připojená zařízení a další prvky sítě. Levné Wi-Fi 7 routery: pozor na nálepku bez obsahu
V českých obchodech už najdete Wi-Fi 7 routery za ceny od 1 699 Kč. Právě v této kategorii je ale potřeba dávat pozor na jednu zásadní věc. Některé levnější modely, například ASUS RT-BE50 za 1 699 Kč nebo Cudy BE6500 za 2 969 Kč, jsou pouze dvoupásmové (dual-band). Pracují tedy v pásmech 2,4 a 5 GHz, ale nepodporují pásmo 6 GHz. Právě v něm přitom Wi-Fi 7 umožňuje využívat kanály široké až 320 MHz.
Můžete si tak koupit router s certifikací Wi-Fi 7, ale bez jednoho z nejvýraznějších přínosů této generace. Je to trochu jako koupit auto s nálepkou „turbo“ a následně zjistit, že pod kapotou žádné přeplňování nemá.
Plnohodnotné třípásmové (tri-band) modely podporující také pásmo 6 GHz jsou výrazně dražší:
Model Pásma Cena v ČR ASUS RT-BE50 2,4 + 5 GHz 1 699 Kč Cudy BE6500 2,4 + 5 GHz 2 969 Kč Netgear RS300 2,4 + 5 + 6 GHz 10 190 Kč Netgear RS500 2,4 + 5 + 6 GHz 12 290 Kč Netgear RS700S 2,4 + 5 + 6 GHz 23 290 Kč
K ceně routeru je navíc potřeba připočítat případný adaptér pro počítač, který nemá Wi-Fi 7 integrovanou. USB adaptér UGREEN BE6500 stojí 1 490 Kč, zatímco PCIe karty od TP-Linku vyjdou na 1 849 až 2 199 Kč.
Český internet je připravený víc, než byste čekali
Argument „k čemu mi je Wi-Fi 7, když mám pomalý internet“ už v Česku neplatí tak jednoznačně jako dříve. O2 nabízí optické připojení s rychlostí 2 000/1 000 Mb/s, Vodafone zpřístupnil 2Gb/s optiku více než 1,4 milionu domácností a
T-Mobile vedle tarifu 2 000/1 000 Mb/s uvádí v ceníku dokonce variantu s rychlostí 8 000/8 000 Mb/s. Nabídka rychlého připojení tedy roste, zatímco vybavení domácností za ní často zaostává.
Praktickým omezením bývají především gigabitové ethernetové porty na starších routerech, pomalejší síťové karty v noteboocích a zastaralá kabeláž v bytě. Právě proto dává Wi-Fi 7 největší smysl jako součást širší modernizace domácí sítě, nikoli jako izolovaná výměna jediného zařízení.
Pro koho se výměna vyplatí a kdo může počkat
Zařízení podporující Wi-Fi 7 už dnes najdeme i v běžném prodeji. Apple nabízí tuto technologii například u iPhonu 16, Samsung u celé řady Galaxy S25 a Lenovo ji uvádí také u ThinkPadu T14 Gen 7 s modulem Intel Wi-Fi 7 BE211. Pokud některé z těchto zařízení používáte a zároveň máte doma multigigabitovou optickou přípojku, může vám třípásmový router s podporou 6 GHz přinést citelné zlepšení rychlosti i stability připojení.
Výměna dává smysl, když:
máte internetovou přípojku s rychlostí 2 Gb/s nebo vyšší, pracujete se síťovým úložištěm NAS, často přenášíte velké soubory nebo streamujete obsah z lokální sítě, hrajete online hry a záleží vám na nízké latenci, máte doma desítky současně připojených zařízení a stávající síť přestává stačit.
Výměnu můžete odložit, když:
máte internet do 1 Gb/s a jeho rychlost vám vyhovuje, většina vašich zařízení stále používá Wi-Fi 5 nebo Wi-Fi 6, stávající pokrytí pomocí Wi-Fi 6 nebo Wi-Fi 6E funguje spolehlivě, nechcete investovat do třípásmového routeru za 10 tisíc korun a více.
Důležité je také vědět, že starší zařízení se k routeru s Wi-Fi 7 připojí bez problémů. Standard je zpětně kompatibilní, takže není nutné měnit všechna zařízení najednou. Starší telefony, notebooky nebo televizory ale nevyužijí pokročilé funkce Wi-Fi 7, jako jsou 320MHz kanály, MLO nebo modulace 4K QAM.
Skutečný skok, ale s podmínkami
Wi-Fi 7 není jen marketingový trik. Technologický posun je skutečný, měřitelný a potvrzený certifikačním programem. Problém spočívá spíše v tom, jak výrobci a prodejci označení Wi-Fi 7 používají. Router za 1 700 Kč bez podpory pásma 6 GHz sice může standard Wi-Fi 7 splňovat, ale nenabídne všechny jeho nejvýraznější výhody. Kdo chce využít také 320MHz kanály, musí sáhnout hlouběji do kapsy a zároveň mít dostatečně rychlé připojení i kompatibilní zařízení.
Podle nás je nejrozumnější postup jednoduchý: pokud už router měníte, vyplatí se zvážit rovnou třípásmový model Wi-Fi 7 s podporou 6 GHz. Může vám sloužit několik dalších let a nabídne větší prostor pro budoucí modernizaci sítě. Jestli vám ale současné připojení funguje bez problémů, není důvod spěchat. Wi-Fi 7 bude postupně dostupnější a ceny kompatibilních zařízení budou pravděpodobně klesat.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík