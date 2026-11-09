Nový iPhone 18 Pro má špičkovou výbavu. Jednu z jeho nevýhod ale pocítíte okamžitě

Foto: ITTB
Nový iPhone za více než 40 tisíc korun musí nabídnout víc než jen hezký displej, rychlý procesor a kvalitní fotoaparát. To všechno už totiž uměla i předchozí generace. Když jsem začal používat
, zajímalo mě především to, jestli jsou letošní změny skutečně poznat, nebo jde jen o další technologickou evoluci, kterou ocení hlavně milovníci tabulek a benchmarků. iPhone 18 Pro v černé barvě s 512GB úložištěm
Po nějaké době používání mám poměrně jasno. iPhone 18 Pro není revolucí, která by úplně změnila způsob používání telefonu. Přesto mě dokázal překvapit. A paradoxně jednou z prvních věcí, které mi udělaly radost, nebyl nový čip ani fotoaparát za desítky tisíc, ale obyčejná černá pilulka v horní části displeje.
Apple totiž konečně výrazně zmenšil Dynamic Island. Na produktových fotografiích to možná nevypadá jako zásadní novinka, jenže v praxi je rozdíl patrný. Displej působí čistěji, horní část obrazovky je méně rušivá a celkově mám pocit, že mám před sebou více samotného obsahu.
Dynamic Island navíc zvládá zobrazovat až tři živé aktivity současně. Může jít například o navigaci, přehrávání hudby nebo průběžné informace z podporovaných aplikací. Není to funkce, kvůli které bych samotný telefon kupoval, ale patří mezi drobnosti, které mi každodenní používání zpříjemňují.
Displej, výkon a chlazení: změny, které nejsou na první pohled vidět
iPhone 18 Pro dostal 6,3palcový OLED displej Super Retina XDR s rozlišením 2 622 × 1 206 pixelů, adaptivní obnovovací frekvencí až 120 Hz a maximálním venkovním jasem 3 000 nitů. Podporuje také Always-On a technologii ProMotion.
Samotné parametry displeje nejsou proti iPhonu 17 Pro zásadně jiné. Stejnou úhlopříčku, rozlišení, obnovovací frekvenci i špičkový venkovní jas nabízel už předchůdce. Bylo by tedy nefér tvrdit, že Apple letos představil úplně novou generaci obrazovek.
To však nic nemění na mém hodnocení. Displej je výborný, mimořádně plynulý a dobře čitelný i venku. Při prohlížení fotografií, práci s videem nebo běžném používání mu nemám prakticky co vytknout. Společně s menším Dynamic Islandem působí celá přední strana telefonu velmi povedeně.
Zajímavější změny najdeme uvnitř.
Apple A20 Pro nabízí šestijádrový procesor se dvěma výkonnými a čtyřmi úspornými jádry, sedmijádrovou grafiku s Neural Acceleratory a dvojitý 16jádrový Neural Engine. Nechybí hardwarová akcelerace ray tracingu, která má význam především pro graficky náročné hry.
Na papíře působí tyto parametry impozantně. Jenže přiznám se, že mě v praxi zajímá něco jiného než rekordní skóre v benchmarku. Chci, aby telefon fungoval svižně, zvládal delší zátěž a při hraní se nechoval jako malé kapesní topení.
Právě tady oceňuji chlazení pomocí evaporační komory nové generace. Při mém používání, včetně delšího hraní, působí telefon tepelně vyrovnaněji a neměl jsem pocit nepříjemného přehřívání, které by mi používání komplikovalo. Apple se zjevně zaměřil nejen na krátkodobý maximální výkon, ale také na jeho udržení při delší zátěži.
To samozřejmě není laboratorní měření. Neprováděl jsem zatím přesné porovnání teplot ani snímkových frekvencí s předchozími modely. Podrobnější herní test proto připravuji samostatně pro Gamebot. Už nyní ale mohu říct, že z pohledu běžného používání je kombinace výkonu a chlazení jednou z vlastností, které na telefonu oceňuji.
Konstrukčně
Apple zůstává u hliníkového unibody těla s Ceramic Shield 2 vpředu a Ceramic Shield na zadní straně. Černá varianta se mi líbí právě svou jednoduchostí. Nepůsobí extravagantně a telefon podle mě vypadá elegantně i bez výrazných barevných experimentů.
Má to však jeden háček.
Hmotnost 211 gramů už není zanedbatelná. Proti iPhonu 17 Pro přibral letošní model sedm gramů. Přestože má příjemnou úhlopříčku 6,3 palce, v ruce rozhodně nepůsobí jako lehký telefon. Kdo hledá především nízkou hmotnost, ten si musí vyzkoušet, zda mu bude vyhovovat. Fotoaparát je výborný. Konečně ale nabízí něco víc než automatiku
Fotografování patří mezi hlavní důvody, proč mě iPhone 18 Pro baví. Apple letos nasadil trojici 48Mpx zadních fotoaparátů, ale za nejzajímavější novinku nepovažuji samotné rozlišení. Tou je
variabilní clona hlavního fotoaparátu, která pracuje s hodnotami f/1,48, f/1,8, f/2,8 a f/4,0.
Nejde jen o softwarový efekt. Clona fyzicky reguluje množství světla procházejícího objektivem a ovlivňuje také hloubku ostrosti. Při otevřenější cloně může fotoaparát zachytit více světla a dosáhnout menší hloubky ostrosti. Naopak při větším zaclonění lze například lépe udržet ostré různé části fotografované scény.
V běžné praxi je pro mě zajímavé zejména to, že nemusím všechno nechávat na automatice. Mohu si upravit clonu, rychlost závěrky, vyvážení bílé a pracovat také s histogramem. Z telefonu se tak stává podstatně flexibilnější fotografický nástroj.
Přitom si iPhone zachovává jednu ze svých největších výhod. Když nemám čas řešit nastavení, jednoduše vytáhnu telefon, namířím a fotografuji. Automatika odvádí velmi dobrou práci. Na pořízených snímcích oceňuji především detaily, dynamický rozsah a přirozené podání barev.
Variabilní clona zároveň nabízí možnost více experimentovat s výsledným charakterem fotografie. V mém případě je to vítaná změna. Neznamená to ale, že by každá fotografie automaticky vypadala dramaticky lépe než z předchozí generace. Přínos této technologie se projeví především tehdy, když člověk ví, čeho chce při fotografování dosáhnout.
Vedle hlavního snímače nabízí iPhone 18 Pro také 48Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát a 48Mpx teleobjektiv s nativním čtyřnásobným optickým přiblížením. Apple uvádí rovněž osminásobné přiblížení v optické kvalitě. Tady je důležité rozlišovat pojmy: osminásobné přiblížení není samostatný osminásobný optický objektiv, ale využívá 12Mpx výstup ze snímače teleobjektivu.
To je docela podstatný rozdíl, který může v marketingových materiálech snadno zapadnout. Přesto mám z fotografické soustavy velmi dobrý dojem. Nabízí rozumný rozsah ohnisek a dostatek možností jak pro rychlé momentky, tak pro promyšlenější fotografování.
Velmi povedené je také video. Hlavní fotoaparát umožňuje nahrávat Dolby Vision ve 4K až při 120 snímcích za sekundu. Pro náročnější tvorbu nechybí ProRes, včetně záznamu až ve 4K při 120 fps při použití externího úložiště, nebo Apple Log 2 pro následnou barevnou úpravu.
Osobně oceňuji zejména chytré sledování zaostření. Vyberu člověka nebo objekt a telefon se ho snaží udržet zaostřený i při pohybu. To je z mého pohledu praktičtější než další honba za megapixely. U některých záběrů navíc mohu následně pracovat s filmovými efekty a hloubkou ostrosti, takže se nemusím vždy dokonale trefit už při samotném natáčení.
Za zmínku stojí také 18Mpx přední kamera Center Stage, která dokáže upravovat kompozici záběru. Při videohovorech nebo skupinových fotografiích jde o příjemnou funkční výbavu, přestože hlavním lákadlem pro mě zůstávají zadní fotoaparáty.
Výdrž baterie, nabíjení a cena: vyplatí se přes 40 tisíc korun?
Výdrž baterie hodnotím pozitivně. Při svém běžném používání, kdy telefon využívám také k natáčení nebo hraní, nemám pocit, že bych musel neustále sledovat zbývající procenta. To je pro mě důležitější než rekordní údaj v marketingových materiálech.
Apple pro evropský iPhone 18 Pro deklaruje až 34 hodin přehrávání videa, zatímco u iPhonu 17 Pro uváděl 31 hodin. Nárůst tedy existuje, ale rozhodně nejde o téměř dvojnásobnou výdrž. Údaj 43 hodin, který se objevuje v prezentacích nové generace, patří většímu iPhonu 18 Pro Max.
Skutečná výdrž samozřejmě závisí na způsobu používání, jasu displeje, kvalitě mobilního signálu a náročnosti aplikací. Moje pozitivní zkušenost proto není náhradou za standardizovaný test baterie.
Pochválit musím i rychlejší kabelové nabíjení. Podle Applu lze telefon s kompatibilním adaptérem o výkonu alespoň 60 W a podporou Adjustable Voltage Supply nabít přibližně na 50 % za 15 minut. MagSafe a Qi2 podporují bezdrátové nabíjení výkonem až 25 W. Nabíjecí adaptér ale v balení nenajdete.
Testovaná verze s 512GB úložištěm dává podle mě smysl především lidem, kteří hodně fotografují a natáčejí. Kvalitní 4K video dokáže úložný prostor zaplnit poměrně rychle a možnost pracovat s větším množstvím záznamů bez neustálého mazání je příjemná.
Za tento komfort se však platí. V době přípravy recenze se černý iPhone 18 Pro s 512 GB prodával na Alze za 40 990 Kč, zatímco oficiální cena v Apple Storu činila 43 990 Kč. A to už je částka, u které podle mě nestačí říct, že telefon funguje výborně. To se za takové peníze očekává.
Technické parametry testované verze
Parametr iPhone 18 Pro 512 GB Displej 6,3″ Super Retina XDR OLED Rozlišení 2 622 × 1 206 px, 460 ppi Obnovovací frekvence Adaptivní až 120 Hz Maximální venkovní jas 3 000 nitů Procesor Apple A20 Pro, 6jádrové CPU Grafika 7jádrové GPU, ray tracing Operační paměť 12 GB Úložiště 512 GB Zadní fotoaparáty 48 + 48 + 48 Mpx Hlavní fotoaparát Variabilní clona f/1,48 až f/4 Teleobjektiv 4× optický zoom, 8× v optické kvalitě Přední fotoaparát 18 Mpx Center Stage Video Až 4K Dolby Vision / 120 fps Výdrž dle Applu Až 34 hodin přehrávání videa Konektivita 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC Konektor USB-C, USB 3 až 10 Gb/s Odolnost IP68 Hmotnost 211 g Operační systém iOS 27 Moje hodnocení: 8,5 z 10
iPhone 18 Pro mě přesvědčil především tím, že se nesoustředí jen na zvýšení výkonu, ale vylepšuje také méně nápadné oblasti každodenního používání. Menší Dynamic Island, kvalitní fotoaparát s variabilní clonou, větší kontrola nad fotografováním, povedené video a účinnější chlazení jsou změny, které skutečně oceňuji.
Na druhou stranu mám výhrady k vysoké ceně a hmotnosti. Také si nemyslím, že by majitel iPhonu 17 Pro musel okamžitě běžet do obchodu. Displej má prakticky stejné základní parametry a velká část letošních novinek se projeví hlavně při náročnějším fotografování, natáčení nebo hraní.
Pokud ale přecházíte ze starší generace a chcete kvalitní telefon, který zvládne běžnou práci i náročnější tvorbu obsahu, iPhone 18 Pro mi dává smysl. Jen je potřeba zvážit, zda jeho pokročilé funkce opravdu využijete.
Co hodnotím nejlépe: fotoaparáty a ruční ovládání, stabilní výkon při mém používání, video, menší Dynamic Island, displej a celkovou kultivovanost systému.
Co mi vadí: vysoká pořizovací cena, hmotnost 211 gramů, nabíjecí adaptér mimo balení a poměrně omezený důvod k upgradu z iPhonu 17 Pro.
Celkové hodnocení ITTB: 8,5/10
Po nějaké době používání bych si iPhone 18 Pro vybral znovu. Ne proto, že má nejnovější procesor nebo tři 48Mpx fotoaparáty, ale proto, že při každodenní práci funguje přesně tak, jak od špičkového telefonu očekávám. Za více než 40 tisíc korun ale rozhodně není pro každého.
Děkujeme společnosti Apple za spolupráci.
Zdroj: uživatelské hodnocení, produktové informace Apple