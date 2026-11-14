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Jednoduchá změna polohy může noční chrápání výrazně omezit. U části lidí se však příčina skrývá mnohem hlouběji

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Chrápání je často nepříjemné nejen pro partnera, ale i pro člověka, který chrápe. Nejenže se snižuje kvalita spánku, ale může se jednat i o příznak vážných zdravotních problémů.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 12:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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