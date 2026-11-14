Jednoduchá změna polohy může noční chrápání výrazně omezit. U části lidí se však příčina skrývá mnohem hlouběji

Chrápání je často nepříjemné nejen pro partnera, ale i pro člověka, který chrápe. Nejenže se snižuje kvalita spánku, ale může se jednat i o příznak vážných zdravotních problémů.
Chcete-li zastavit chrápání, ať už své, nebo svého partnera, můžete zkusit změnit polohu spánku nebo použít nosní sponku.
Ovšem někdy nepomůže vlastně vůbec nic, protože chrápání je důsledkem zdravotních stavů, jako jsou chronické alergie a spánková apnoe, jež mohou způsobit chrápání a vyžadují léčbu, říká doktor Raj Dasgupta. Proč někteří lidé chrápou?
K chrápání dochází, když vzduch proudí vaším hrdlem během dýchání. To způsobí, že uvolněné tkáně v krku vibrují, což vede k drsným, možná dráždivým zvukům.
Chrápání může narušit váš spánek nebo spánek vašeho partnera. I když vás to příliš neobtěžuje, chrápání není symptom, který byste měli ignorovat. Ve skutečnosti může chrápání znamenat vážný zdravotní stav, jako například: obstrukční spánkovou apnoe (OSA) nebo zablokované dýchací cesty, obezitu, problém se strukturou vašich úst, nosu nebo hrdla, nedostatek spánku.
V jiných případech může být chrápání způsobeno jednoduše spánkem na zádech nebo pitím alkoholu těsně před spaním.
Snažte se spát na boku
Spánek na zádech někdy způsobí, že se váš jazyk přesune do zadní části krku, což částečně blokuje proudění vzduchu hrdlem.
Řešením tedy může být změna polohy, snažte se spát na boku, abyste umožnili snadné proudění vzduchu a snížili nebo zastavili svoje chrápání.
Dopřejte si dostatek spánku
Ujistěte se, že jste si dopřáli 7–9 hodin spánku. Nedostatek spánku totiž může zvýšit vaše riziko chrápání.
Může způsobit uvolnění vašich krčních svalů, takže budete náchylnější k obstrukci dýchacích cest. Chrápání může také zvýšit riziko nedostatku spánku, protože vede k přerušovanému spánku. Zvedněte čelo postele
Zvednutí čela postele o několik centimetrů může pomoci omezit chrápání tím, že udržíte dýchací cesty otevřené. Pokud to jde, spěte na vyvýšeném roštu, nebo si dejte více polštářů pod hlavu, abyste horní část těla během spánku drželi o něco výše.
Fotografie: Pexels Omezte nebo se vyhněte alkoholu před spaním
Snažte se nepít alkohol alespoň 3 hodiny před spaním. Alkohol může uvolnit svaly v krku a způsobit chrápání.
Alkohol může narušit váš spánek i jinak. Konzumace alkoholu je například spojena s kratší dobou REM spánku. REM spánek je důležitý částečně proto, že v této fázi dochází k tvorbě paměti a snění. Pokuste se přestat kouřit
Kouření je zlozvyk, který může zhoršit vaše chrápání. Jedním z možných důvodů je, že kouření může zvýšit vaše
riziko obstrukční spánkové apnoe nebo tento stav zhoršit. Promluvte si s lékařem o terapiích – jako jsou žvýkačky nebo náplasti – jež vám mohou pomoci s odvykáním kouření.
Zdroj:
Healthline
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Chrápání snižuje kvalitu spánku. Jako prevence může sloužit poloha na boku nebo omezení alkoholu zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.