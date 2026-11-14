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Jedna konzerva může změnit den. Sbírka potravin probíhá právě dnes

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Při dnešním nákupu stačí přihodit do košíku něco navíc. Trvanlivé potraviny a drogerie mohou pomoci lidem, kteří se potýkají s nedostatkem peněz. Podzimní Sbírka potravin probíhá dnes v zapojených obchodech po celé republice.
Jedna konzerva může změnit den. Sbírka potravin probíhá právě dnes

Jedna konzerva může změnit den. Sbírka potravin probíhá právě dnes

Zdroj: FB Sbírka potravin
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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