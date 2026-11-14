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Otec poslal výživné dvakrát, matka šest tisíc obratem vrátila. O dvě dávky přesto přišla

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Dennívýzva
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Na účet matky přišlo dva dny po sobě stejné výživné ve výši 7 500 korun. Jakmile dorazila druhá platba, poslala otci šest tisíc zpět a po dohodě si nechala patnáct set korun navíc na dceřin telefon. Při rozhodování o dávkách se jí přesto započítaly i peníze, které vrátila. Teprve po přezkoumání případu získala za listopad 2023 zpět příspěvek na živobytí i doplatek na bydlení, dohromady ve výši 3 035 korun. Problémy, do kterých se však dostala, jí nikdo nevynahradil.
Ilustrační fotografie. Nezachycuje popisované osoby ani konkrétní případ.

Ilustrační fotografie. Nezachycuje popisované osoby ani konkrétní případ.

Zdroj: shurkin_son / Magnific (Freepik)
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 12:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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