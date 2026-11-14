Otec poslal výživné dvakrát, matka šest tisíc obratem vrátila. O dvě dávky přesto přišla

První částka od otce přišla 10. října 2023 a odpovídala tomu, co na dceru běžně platil každý měsíc. Hned následující den se na matčině účtu objevilo dalších 7 500 korun, ze stejného účtu a se stejným označením platby. Úřad práce znal obvyklou výši výživného, na výpisu však tentokrát viděl od otce celkem 15 tisíc.
Ještě 11. října z matčina účtu odešlo opačným směrem šest tisíc korun. Žena k převodu připsala poznámku, že jí částka přišla omylem dvakrát. Rozdíl mezi druhou příchozí platbou a vrácenými penězi měl podle dohody rodičů zůstat navíc na úhradu dceřina telefonu. Rodině tedy po vyrovnání plateb zůstalo z obou převodů devět tisíc korun.
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Matka v odvolání uvedla jinou částku, než skutečně odeslala
Úřad ženě od listopadu odebral příspěvek na živobytí i doplatek na bydlení. V odvolání se snažila vysvětlit, že otec poslal výživné dvakrát, jenže sama do věci vnesla další nesrovnalost. Napsala, že vrátila 15 tisíc korun, což pohybu na účtu zjevně neodpovídalo.
Zpět otci odešlo šest tisíc a běžná měsíční platba měla naopak zůstat na potřeby dcery. Úřad považoval rozpor mezi odvoláním a výpisem za důvod matce nevěřit. K upřesnění částky ji však nevyzval, ačkoli její převod směřoval na stejný účet, ze kterého předtím přišly obě platby.
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Ministerstvo vidělo v druhém převodu zálohu na další měsíc
Když se případem zabývalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, přiklonilo se k jinému vysvětlení. Druhá říjnová platba mohla podle něj představovat výživné předem na další měsíc. Ani tato možnost ale nevysvětlovala, proč matka hned v den druhého převodu většinu částky otci poslala zpátky a platbu označila jako vrácení omylu.
Výpis dokládal, kdy peníze přišly a odešly, skutečnou dohodu rodičů z něj s jistotou určit nešlo. Ombudsman proto upozornil na fakt, že bylo možné požádat ženu o doplnění nebo si vyžádat otcovo čestné prohlášení. Úřad se mohl obrátit i přímo na něj a ověřit si, zda posílal zálohu, nebo se spletl. Otce se však na důvod druhé platby nikdo z úřadu nezeptal.
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Za listopad matce vrátili přes tři tisíce korun
Podnět se k ombudsmanovi dostal v březnu 2025, kdy už bylo o obou dávkách rozhodnuto v neprospěch matky. Ve zprávě z července téhož roku ochránce rozlišil peníze, které domácnosti opravdu zůstaly, od částky, kterou příjemkyně dostala omylem a vrátila.
Pokud se potvrdí takový průběh platby, vrácené peníze nelze započítat jako její příjem. Ministr práce a sociálních věcí následně v přezkumném řízení dřívější rozhodnutí zrušil a úřad ženě dávky znovu přiznal. Doplatek na bydlení za listopad 2023 činil 2 494 korun, příspěvek na živobytí dalších 541 korun. Částka 3 035 korun tak patřila matce na obou dávkách za jediný měsíc. Šest tisíc korun, kvůli kterým se celý případ řešil, se mezitím vrátilo otci už v říjnu 2023.
ochrance.cz, autorský text, vlastní dotazování