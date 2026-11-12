KHNP musí vyjasnit další postup v Dukovanech. České firmy potřebují znát rozsah zakázek i termíny

Riziko narušení kontinuity osmileté práce českých firem na přípravě nových bloků Dukovan vidí Svaz energetiky ČR především v neuzavřeném kontraktu na stavební část projektu a nejistotě kolem výběru nového dodavatele. Situace může zkomplikovat přípravné práce, mobilizaci českých kapacit i dodržení plánovaného harmonogramu výstavby. Svaz proto požaduje, aby korejská společnost KHNP co nejdříve představila konkrétní plán dalšího postupu.
Svaz energetiky ČR (SEČR) a Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS) reagují na aktuální jednání mezi KHNP a konsorciem společností Daewoo E&C a Doosan Enerbility o zajištění stavební části projektu. Jejich cílem je zabránit dalšímu prodlužování přípravné fáze a současně zachovat prostor pro zapojení českého průmyslu.
Podle obou svazů absence smlouvy na stavební práce omezuje možnost českých společností zahájit plnohodnotnou přípravu a mobilizaci potřebných kapacit. Původně se přitom počítalo s uzavřením kontraktu krátce po podpisu hlavní smlouvy EPC, která zahrnuje projektování, nákup zařízení a samotnou výstavbu.
Svazy proto očekávají, že KHNP zveřejní harmonogram výběru nového stavebního dodavatele, smluvní model spolupráce a způsob, jakým zajistí pokračování již rozpracovaných přípravných činností.
České firmy podle svazů disponují potřebnými zkušenostmi, technickým know-how i kapacitami, aby převzaly odpovědnost za významné dodavatelské celky. Jako první se nabízí inženýrské práce, příprava území a výstavba zařízení staveniště. Jde o nejadernou část projektu, kterou mohou tuzemské stavební společnosti zajistit kompletně, případně formou přímých dodávek pro KHNP.
Podobně by se mohly zapojit také do výstavby turbínové haly, většiny objektů takzvaného Balance of Plant a další podpůrné infrastruktury. Svazy považují současnou situaci za příležitost k přímějšímu zapojení českého průmyslu. Podmínkou je však včasné vyjasnění rozsahu zakázek, harmonogramu a smluvních podmínek.
SEČR je dobrovolná, nezávislá a otevřená zájmová organizace, která sdružuje zaměstnavatele působící v energetickém sektoru, stejně jako i jiné právnické osoby podnikající v odvětvích přímo souvisejících s energetikou, včetně vzdělávacích institucí zaměřených na energetiku. Aktuálně má více než 60 členů s více než 100 tisíci zaměstnanci. SEČR je hlavní platformou zastupující celý energetický sektor a související oblasti, které tvoří jeden z pilířů úspěšnosti české ekonomiky.
Petr Dvořák
zdroj: Svaz energetiky ČR