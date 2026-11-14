Konec známých pořadů: Česká televize šetří a divácky oblíbené relace zmizí nebo se budou vysílat méně

Českou televizi čeká rok plný úspor, což se projeví i v jejím programu. Některé oblíbené pořady z obrazovek zmizí úplně, jiné se budou vysílat méně často.
Českou televizi čeká rok plný změn a diváci se musí připravit na to, že některé jejich oblíbené pořady už na obrazovkách neuvidí tak často, jak byli zvyklí, nebo zmizí úplně. Kvůli plánovaným úsporám se totiž veřejnoprávní televize chystá výrazně omezit svou tvorbu. Na In-Lifestyle jsme se podívali na to, kterých pořadů se škrty dotknou i co stojí za finančními problémy televize.
Televize musí šetřit. Na řadu přijdou i oblíbené pořady
Česká televize se dostala do složité situace především kvůli nejistotě kolem svého budoucího financování. Vláda Andreje Babiše plánuje zrušit televizní a rozhlasové poplatky a převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Změna se ale pravděpodobně nestihne uskutečnit tak rychle, aby začala platit už od začátku příštího roku. Televize se ovšem rozhodla připravit se předem na úspornější fungování. „S takto zkráceným rozpočtem nedojde ke skokovému nebo významnému omezení služby, kterou Česká televize ze zákona poskytuje obyvatelům České republiky,“ upřesnil generální ředitel ČT Hynek Chudárek.
Televize by tak podle zveřejněných informací měla v příštím roce ušetřit až 350 milionů korun. Šetření se přitom nemá týkat pouze provozních výdajů. Dotkne se také samotného programu, což pocítí i pravidelní diváci. Z obrazovek by měly zmizet například pořady Na stopě, Galerie Selfie, Draci v hrnci nebo Šikulové. Omezení se má týkat také Třinácté komnaty, která by se měla vysílat méně často. Změny čekají rovněž některé publicistické pořady. Newsroom nebo Z kraje by se nově mohly objevovat pouze jednou měsíčně. Úspory se mají projevit také v regionálním vysílání, včetně nočního zpravodajství z Brna a Ostravy.
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Neznamená to ale, že by Česká televize chtěla v příštím roce přestat vyrábět nové pořady. Podle vedení se naopak počítá s dalšími projekty a některé formáty mají dostat prostor i na úkor těch, které už z obrazovek zmizí. Každý pořad má podle generálního ředitele svůj životní cyklus a televize musí průběžně rozhodovat, do kterých projektů se vyplatí investovat. Diváci se tak mohou dočkat novinek, zároveň ale přijdou o některé formáty, na které byli zvyklí.
Rodiče by se navíc neměli obávat, že by dětská tvorba zůstala úplně stranou. Česká televize plánuje na Déčku nové pořady, pokračování Večerníčků i další animované příběhy. Připravuje také hraný rodinný seriál. Změny tak neznamenají jen konec některých zavedených pořadů, ale také nástup nových projektů, které si teprve budou hledat své diváky.
Eurovize končí, změny čekají i další známé pořady
Podle serveru Novinky bude jednou z nejviditelnějších změn neúčast České republiky v hudební soutěži Eurovize. Ta patří k nejznámějším evropským hudebním přehlídkám a v minulosti pomohla nastartovat kariéru řadě světových hvězd. Vedení ČT ale její účast považuje za poměrně nákladnou a z hlediska sledovanosti za málo přínosnou. Definitivní rozhodnutí však zatím ještě nepadlo. Omezení se dotkne také pořadu Sama doma, který se bude nově natáčet pouze v Praze. Brněnské a ostravské studio už vlastní díly připravovat nebudou.
Otázkou tak zůstává, jak se změny projeví v každodenní nabídce veřejnoprávní televize. U komerčních stanic se diváci obvykle rozhodují podle toho, jaký seriál nebo zábavný pořad právě vysílají. Od České televize se ale očekává také něco navíc: kvalitní zpravodajství, dokumenty, pořady pro děti, kultura nebo prostor pro regionální témata. U těchto oblastí bude důležité sledovat, zda se plánované změny nedotknou nabídky, kterou komerční televize běžně nenahrazují.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Česká televize kvůli škrtům ruší oblíbené pořady: Další se mohou začít vysílat méně často byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.