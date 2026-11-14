Šťastný konec nečekejte. Finále Božího plánu přinese řadu překvapení

Příští týden se televize Nova rozloučí se svým podzimním hitem – seriálem Boží plán. Pozitivně přijímaný počin si během necelého čtvrt roku vytvořil silnou diváckou základnu, která se bude s příběhem okolo dobráckého Mirka a jeho čtveřice spolubydlících loučit jen velmi těžce. Dle tvůrců navíc nečeká na každého v závěrečných dvou epizodách kýžený happy end.
Boží plán
se s diváky televize Nova rozloučí dle původního plánu ve čtvrtek 19. listopadu, fanoušky tedy čekají závěrečné dvě epizody seriálu, který slavil solidní úspěch. Nově se totiž konečně podařilo vytvořit pořádnou konkurenci primáckému hitu Polabí, s nímž se Boží plán pravidelně přetahuje o první místo v žebříčku úterní a čtvrteční sledovanosti, i když právě Boží plán má v tomto souboji v posledních týdnech (a zejména u mladšího publika) mírně navrch. Diváci si zkrátka zamilovali pohodovou atmosféru seriálu i sympatické postavy a příběh dobráckého tramvajáka Mirka (Tomáš Jeřábek
), který podal čtveřici ztracených duší pomocnou ruku, přinesl kýžené ovoce.
Děj se však pomalu chýlí ke konci a tvůrci upozorňují na to, že nás v posledních dvou dílech čeká ještě řada překvapení a ne vše bude probíhat tak, jak si asi fandové vysnili. Ani ty nejlepší úmysly totiž nemusí vždy končit šťastně a pro některé hrdiny může být stále složité poznat, kudy se mají jejich životy ubírat. Nova proto v tiskových materiálech k závěru seriálu malinko varuje před tím, že lidé, kteří očekávají tradiční šťastný konec, budou malinko překvapeni. Ne se všemi zápletkami to totiž asi bude tak jednoduché.
Před Mirkovou partou jsou poslední chvíle společného soužití a s nimi i zásadní rozhodnutí, která mohou změnit jejich životy. Někdo se odhodlá udělat za minulostí tlustou čáru, další budou čelit následkům vlastních činů. Do hry navíc znovu vstoupí někdo z Adamovy (Marek Lambora) minulosti, kdo mu kdysi vrazil kudlu do zad. Ano, i ve finále budou mít důležité slovo staré křivdy. Sám Mirek navíc neprožívá nejlepší období a jeho přátelství s Lamou (Jan Vondráček) prochází těžkou zkouškou.
„Od začátku jsme chtěli, aby Boží plán nebyl úplně předvídatelným seriálem. Naši hrdinové nejsou dokonalí, dělají chyby, někdy se rozhodují špatně a jindy nás naopak překvapí tím, kolik síly a odvahy v sobě mají. Chtěli jsme jim i divákům dopřát příběh, který se nebude ubírat tou nejjednodušší cestou. A myslím, že právě v závěru se to ukáže naplno. Kdo čeká, že všechno dopadne přesně podle plánu, bude možná překvapený,“ říká kreativní producent seriálu Lukáš Borovička.
Asi se nemusíme bát, že Boží plán skončí na depresivní vlně, svou jistou pohodovou auru si snad pořád udrží. Spíš nám zkrátka připomene, že všechno v životě není černobílé a stoprocentně šťastné a ne vše zkrátka může skončit happy endem. Nechme se překvapit, jak moc nepředvídatelný nakonec seriál s Michaelou Petřekovou, Filipem Březinou a Václavem Matějovským v závěru bude. Na TV Nova si můžete poslední díly Božího plánu vychutnat v úterý a ve čtvrtek večer, na Oneplay pak s tradičním předstihem.
Zdroj: TV Nova