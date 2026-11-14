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Šťastný konec nečekejte. Finále Božího plánu přinese řadu překvapení

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Příští týden se televize Nova rozloučí se svým podzimním hitem – seriálem Boží plán. Pozitivně přijímaný počin si během necelého čtvrt roku vytvořil silnou diváckou základnu, která se bude s příběhem okolo dobráckého Mirka a jeho čtveřice spolubydlících loučit jen velmi těžce. Dle tvůrců navíc nečeká na každého v závěrečných dvou epizodách kýžený happy end.
Šťastný konec nečekejte. Finále Božího plánu přinese řadu překvapení

Šťastný konec nečekejte. Finále Božího plánu přinese řadu překvapení

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 12:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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