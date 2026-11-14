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Jiřina Bohdalová chtěla chalupu ze slavného seriálu. Nakonec si oblíbila bývalou hájovnu v Českém ráji

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Chalupaření Jiřinu Bohdalovou provází od dětství, cesta k oblíbenému venkovskému domu však nebyla vždy zcela jasná. O první společnou chalupu s Radkem Brzobohatým přišli při požáru a jinou vysněnou nemovitost jim majitelé neprodali. Druhé zázemí nakonec herečka našla v bývalé hájovně v Českém ráji.
Jiřina Bohdalová chtěla chalupu ze slavného seriálu.

Jiřina Bohdalová chtěla chalupu ze slavného seriálu.

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 12:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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