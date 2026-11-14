Jiřina Bohdalová chtěla chalupu ze slavného seriálu. Nakonec si oblíbila bývalou hájovnu v Českém ráji

Tmavé trámy, bílé spáry, okna a zeleň kolem domu. Venkovské bydlení Jiřiny Bohdalové na Semilsku odpovídá její dlouholeté slabosti pro chalupy. Sama o něm opakovaně mluvila jako o místě, kam ráda odjíždí z Prahy a kde se schází s rodinou.
K venkovskému životu přičichla už jako dítě. Chalupu měli její rodiče, takže dobře znala pravidelné balení a převážení věcí mezi dvěma domácnostmi. Když se později stala známou herečkou, vztah k tomuto způsobu odpočinku jí zůstal.
První chalupa skončila v plamenech
V rozhovoru z roku 2014 vyprávěla, jak přišla o chalupu v Jizerských horách, kterou měla s tehdejším manželem Radkem Brzobohatým. Podle její vzpomínky zatopil v kamnech a odešel k sousedům sledovat premiérové vysílání seriálu F. L. Věk. Vlastní televizi na chalupě neměli.
Během jeho nepřítomnosti začalo hořet a dřevěné stavení shořelo. Bohdalová příběh líčila s velkým smutkem a s odstupem let svým typickým způsobem vyprávění. Nešlo přitom o konec jejího chalupaření. Po období bez venkovského zázemí začala hledat znovu. Právě tady má původ jedna často opakovaná historka o jejím bydlení. Vztahuje se k předchozí chalupě v Jizerkách, nikoli k té současné v Českém ráji.
Seriálový dům nebyl na prodej
Další možnost se objevila při natáčení Chalupářů. Herečce se zalíbila chata spojená s její seriálovou postavou Dášou Fuchsovou. Měla o ni zájem i v soukromí, vlastníci ji však prodat nechtěli.
Nakonec našla bývalou hájovnu na Semilsku. Postupnými úpravami z ní vytvořila své venkovské zázemí. Ve veřejných rozhovorech oceňovala přírodu, klid a možnost pohostit vnuky nebo přátele. K představě chalupy u ní patří také vaření pro návštěvy a společně strávený čas.
Samotné stavení má výrazný tradiční vzhled a obklopuje ho zahrada. Jeho půvab stojí na dřevěné konstrukci a zasazení do okolní zeleně. Fotografie proto snadno vyvolávají dojem pohádkového domku, který se k prostředí Českého ráje dobře hodí.
Dvě domácnosti přinášejí i obyčejné starosti
Bohdalová ve starších rozhovorech přiznávala, že se na chalupě rozhodně jen nepovaluje. Popisovala práci od rána a úkolování rodinných návštěv. S humorem popisovala, jak se práce na domě a zahradě stává součástí společně stráveného času.
Pražské zázemí má dlouhodobě v Hostivaři. Ani známému jménu se nevyhnou běžné havárie: v roce 2024 řešila prasklé potrubí a vodou poškozené místnosti. Venkovský dům je pro ni místem návratů a rodinných setkání, péče o nemovitosti však během let přinesla i opravy a nečekané výdaje. Před rokem navíc investovala několik milionů korun do malé garsonky.
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