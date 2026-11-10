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Moderní energetiku v Evropě brzdí cena. V Česku ale nejsou odpovědí jen dotace

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Cena je hlavní překážkou moderních energetických řešení v Česku. Když ale odborníci vybírají opatření pro jejich rozvoj, častěji než finanční…
NOARK_pruzkum_2026_planovani_elektroinstalaci_ilustracni_AI

NOARK_pruzkum_2026_planovani_elektroinstalaci_ilustracni_AI

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.11.2026 01:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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