Moderní energetiku v Evropě brzdí cena. V Česku ale nejsou odpovědí jen dotace

Cena je hlavní překážkou moderních energetických řešení v Česku. Když ale odborníci vybírají opatření pro jejich rozvoj, častěji než finanční podporu doporučují jasnější pravidla a jednodušší připojování. Vyplývá to z průzkumu NOARK Electric, který pod záštitou Svazu moderní energetiky srovnává zkušenosti odborníků na elektroinstalace v devíti evropských zemích včetně Česka. Výsledky tak obracejí pozornost od samotného financování také k podmínkám, které umožní investice uskutečnit.
Průzkum výrobce elektrotechnických přístrojů NOARK Electric vznikl k patnáctému výročí jeho působení v Evropě. Při této příležitosti společnost zmapovala, jak se proměnily požadavky zákazníků na elektroinstalace, co dnes brání zavádění moderních energetických technologií a jaká opatření by podpořila jejich širší využívání v elektroinstalacích. Své zkušenosti sdílely stovky odborníků provádějících elektroinstalace, projektantů i revizních techniků z Česka, Slovenska, Polska, Rumunska, Bulharska, Lotyšska, Litvy, Estonska a Srbska.
Investici je potřeba nejen zaplatit, ale i uskutečnit
Čeští odborníci nejčastěji označují za překážku zavádění moderních energetických řešení pořizovací náklady pro zákazníka. Uvedlo je 61 % českých účastníků oproti 39 % expertů z osmi dalších sledovaných zemí. Přesto při výběru opatření, která by širšímu využívání těchto technologií pomohla, doporučují častěji jasnější pravidla a jednodušší připojování než finanční pomoc. Stabilnější legislativu a jasnější pravidla vybralo 45 % českých účastníků, jednodušší a rychlejší připojování 42 %. Finanční podpora nebo daňové zvýhodnění pro domácnosti a firmy se zařadily až na třetí místo se 40 %.
„Z průzkumu mezi odborníky a realizátory jasně vyplývá, že český zákazník potřebuje investici do moderních elektrotechnologií nejen zaplatit, ale také ji uskutečnit. Pokud mu cestu komplikuje připojování nebo nejistota kolem požadavků na instalaci, samotný finanční příspěvek tyto překážky neodstraní,“ vysvětluje Karel Havlíček, marketingový ředitel pro Evropu společnosti NOARK Electric.
Zahraniční srovnání: podobné překážky, různé priority
Odpovědi na stejné dvě otázky ukazují, že priority oslovených odborníků se mezi zeměmi liší. Dobře je to patrné na příkladech Slovenska, Polska a Rumunska:
- Na Slovensku vede finanční pomoc. Stejně jako v Česku zde odborníci nejčastěji označují pořizovací náklady za překážku zavádění moderních energetických řešení – konkrétně 62 % slovenských expertů. K rozšíření těchto technologií pak nejčastěji doporučují finanční podporu nebo daňové zvýhodnění, které zvolilo 59 % respondentů. Obě země tak spojuje problém s cenou investice. Zatímco na Slovensku mezi doporučovanými opatřeními vede finanční pomoc, v Česku ji mírně předstihly jasnější pravidla a jednodušší připojování.
- V Polsku vystupují do popředí sítě a pravidla. Více než polovina polských účastníků (53 %) upozorňuje, že zavádění těchto technologií brání nedostatečná kapacita sítí. Mezi opatřeními, která by jejich rozšíření pomohla, přitom vedou jasnější pravidla, následovaná finanční pomocí a jednodušším připojováním. Finanční pomoc zákazníkům se tak v jejich odpovědích pojí s potřebou usnadnit samotnou realizaci.
- V Rumunsku má přednost posílení sítí. Jejich nedostatečnou kapacitu označilo za překážku zavádění moderních energetických řešení 59 % odborníků a stejně velký podíl doporučil vyšší investice do jejich posílení. Mezi dalšími opatřeními pro rozšíření těchto technologií následují jednodušší připojování a jasnější pravidla. Finanční pomoc zákazníkům tak zůstává až za změnami podmínek realizace a na pouhých (!) 28 %.
„Při nastavování podpory je potřeba vycházet z toho, co projekty v dané evropské zemi skutečně brzdí. Tam, kde chybí kapacita sítě, příspěvek na pořízení zařízení sám nestačí. Vedle dostupnosti peněz proto musíme sledovat celou cestu od investičního záměru k fungujícímu projektu,“ říká Tomáš Buzrla, výkonný ředitel Svazu moderní energetiky, který se na průzkumu odborně i metodicky podílel.
Budoucí modernizace začíná dnešním návrhem
Podmínky pro využití nových technologií přitom nevytvářejí jen pravidla a distribuční sítě. Důležitý je také návrh samotné elektroinstalace, na kterou se s proměnou zákaznických požadavků kladou nové nároky. Když odborníci popisovali změny požadavků za posledních patnáct let, nejčastěji uváděli fotovoltaiku, elektromobilitu a chytrá řešení. Vedle spotřeby tak stále častěji řeší také vlastní výrobu elektřiny a nabíjení auta.
O tom, zda bude možné fotovoltaiku nebo dobíjení auta v budoucnu snadno doplnit, se ale rozhoduje už při dnešní stavbě nebo rekonstrukci. Přibližně třetina českých odborníků (32 %) přitom mezi překážky realizace moderních energetických projektů řadí neochotu zákazníků plánovat instalaci s ohledem na jejich pozdější rozšíření. V samostatné otázce na opatření, která by rozšíření těchto technologií pomohla, doporučuje stejný podíl odborníků větší důraz na přípravu budov a elektroinstalací.
„Koncový zákazník nemusí pořizovat všechna zařízení hned, Měl by ale rozumět tomu, jak dnešní návrh ovlivní možnosti budoucího rozšíření. Právě v tom má důležitou roli odborník. Průzkum jsme postavili na patnácti letech zkušeností naší značky ze spolupráce s evropskými elektroinstalatéry, projektanty nebo revizními techniky a jejich zpětnou vazbu chceme promítnout i do podpory našich partnerů. Zvažujeme proto další investice do školení, která by vedle technických znalostí rozvíjela také schopnost srozumitelně vysvětlit koncovým zákazníkům přínosy včasné přípravy na další technologie,“ uzavírá Karel Havlíček.
Igor Walter