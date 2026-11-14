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Vážná noční nehoda v Bílovci: Ženu srazilo auto, zasahoval vrtulník

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V pátek 13. listopadu před půlnocí došlo v Bílovci na Novojičínsku ke střetu osobního vozidla s chodkyní. Utrpěla vážná zranění.
Vážná noční nehoda v Bílovci: Ženu srazilo auto, zasahoval vrtulník

Vážná noční nehoda v Bílovci: Ženu srazilo auto, zasahoval vrtulník

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

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