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Mac and cheese s goudou a cheddarem: Sýrová omáčka krásně obalí těstoviny a zasytí

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Když potřebuji uvařit něco teplého, sytého a bez dlouhého přemýšlení, často vyhraje právě mac and cheese. U nás doma funguje jako rychlá večeře i víkendový oběd, protože stojí na obyčejném bešamelu, dobrém cheddaru a těstovinách uvařených jen na skus. Je to jednoduché jídlo, ale pořádný žranec a právě v tom je jeho kouzlo.
Obrázek k receptu na Mac and cheese: krémové sýrové těstoviny pro rychlou večeři, které zvládnete bez složitého postupu

Obrázek k receptu na Mac and cheese: krémové sýrové těstoviny pro rychlou večeři, které zvládnete bez složitého postupu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Mac and cheese: krémové sýrové těstoviny pro rychlou večeři, které zvládnete bez složitého postupu
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.11.2026 11:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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