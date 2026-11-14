Mac and cheese s goudou a cheddarem: Sýrová omáčka krásně obalí těstoviny a zasytí

Domácí Mac and cheese, tedy krémové těstoviny se sýrem, znáte? U nás jsem je kdysi udělala spíš ze zvědavosti a nakonec se z nich stala použitelná rychlá večeře i víkendový oběd. Základ je obyčejný bešamel, poctivá dávka a těstoviny, které se nesmí nechat v hrnci moc dlouho. Žádné ozdobné vaření, spíš syté jídlo, které funguje. cheddaru
Na tomhle receptu mám ráda hlavně to, že se nemusí tvářit vznešeně. Prostě těstoviny v horké
, nic víc. Když spěchám, nechám všechno v hrnci a rovnou servíruju. Když je doma větší hlad nebo čekám víc lidí, přendám směs do sýrové omáčce pekáčku, přihodím trochu sýra navrch a na pár minut ji strčím do trouby.
Můj tip zní úplně obyčejně: Těstoviny vařte jen na skus. V omáčce ještě změknou a rozvařená kolínka už pak člověk moc nezachrání. Recept na domácí a krémový mac and cheese
Doba přípravy: 15 minut Vaření a dokončení: 20 minut Zapečení v troubě: 8-10 minut Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu 300 g kolínek nebo jiných krátkých těstovin 50 g másla 50 g hladké mouky 700 ml plnotučného mléka 250 g čedaru, nahrubo nastrouhaného 120 g goudy nebo tilsitu, nahrubo nastrouhaného 1/2 lžičky soli 1/4 lžičky čerstvě mletého pepře 2 špetky mletého muškátového oříšku 30 g sýra navrch při zapékání, volitelně 2 lžíce strouhanky nebo panko, volitelně 1 lžíce rozpuštěného másla na posypku, volitelně Postup přípravy jemného mac and cheese
1. Do většího hrnce dejte vařit osolenou vodu a uvařte
těstoviny na al dente podle návodu na obalu. Obvykle to vychází asi na 8 minut. Pak je sceďte, ale neproplachujte. Když se bojíte, že se slepí, promíchejte je s malým kouskem másla.
2. V druhém hrnci rozpusťte na mírném plameni
50 g másla. Přisypte 50 g mouky a míchejte zhruba 1 minutu, až vznikne světlá jíška. Nemá se opéct dohněda. Stačí, aby se mouka spojila s máslem a přestala chutnat syrově.
3. Mléko přilévejte postupně, ne najednou. Vezměte metličku a míchejte poctivě, protože hrudky se v téhle fázi umí objevit rychle. Jakmile se základ spojí, přilijte další část
plnotučného mléka. Po několika minutách by měl být v hrnci hladký bešamel.
4. Omáčku osolte, přidejte pepř a
muškátový oříšek. Nechte ji krátce provařit, asi 3 až 4 minuty, aby zhoustla a zjemnila se. Pokud už teď vypadá moc hustě, přidejte pár lžic mléka.
5. Plamen stáhněte skoro na minimum. Po hrstech přisypávejte
cheddar a goudu, vždy promíchejte a nechte sýr rozpustit. Z bešamelu se během chvilky stane hutná sýrová omáčka, na které celé jídlo stojí.
6. Do hotové omáčky nasypte uvařené
těstoviny a důkladně je promíchejte. Každý kousek by měl být obalený omáčkou, ale směs nemá působit suchá. Pokud nezapékáte, můžete v tuhle chvíli rovnou podávat. Foto: Cooky.cz, Uvařené těstoviny nasypte do hotové omáčky. U zapečené verze předehřejte troubu na 220 °C
7. Směs přendejte do menšího
pekáčku nebo zapékací mísy. Navrch můžete dát ještě trochu bešamelu nebo pár lžic mléka, aby povrch v troubě zbytečně nevyschl.
8. Posypte zbylým
sýrem. Jestli chcete křupavější vršek, promíchejte strouhanku nebo panko s rozpuštěným máslem a nasypte ji nahoru. Panko dělá hezkou zlatou krustu a tady se hodí víc, než by se na první pohled zdálo.
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9. Pečte
8 až 10 minut, jen dokud povrch nezezlátne a okraje nezačnou lehce probublávat. Delší pečení není potřeba. Omáčka by zbytečně zhoustla a přišla by o krémovost.
10. Podávejte hned, dokud je mac and cheese horký. Jako hlavní jídlo k němu doma dávám maximálně jednoduchý
zelený salát nebo trochu hrášku. V lednici vydrží i do druhého dne, jen při ohřívání přidejte kapku mléka, aby se omáčka zase trochu uvolnila. Foto: Cooky.cz, Mad and cheese podávejte horký , samotný nebo jako přílohu k masu. Ještě pár rad na závěr: Mac and cheese Nejlíp se hodí krátké těstoviny, třeba kolínka, malé mušličky nebo vrtule. Sýrová omáčka na nich dobře drží. Eidam do mac and cheese moc nedávám. Snadno se z něj udělají hrudky a po vychladnutí rychle tuhne. Pro výraznější chuť se dá část goudy nahradit parmazánem nebo jiným tvrdším sýrem. Jen s ním opatrně, aby omáčka nepřišla o jemnost. Směs si můžete připravit dopředu a uložit do lednice. Zapékejte ji až později, jen počítejte s tím, že studený pekáček bude potřebovat několik minut navíc. Sýr je lepší nastrouhat doma těsně před vařením. Kupovaný strouhaný sýr často obsahuje protihrudkující přísady a v omáčce se pak nerozpouští tak hladce, jak by bylo potřeba.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková