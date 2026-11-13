Nový zdroj tepla v Písku má účinnost přes 96 procent. Vyrábí také elektřinu

Písecká teplárna uvedla do provozu kogenerační jednotku s nejvyšší účinností v České republice, která bude zajišťovat přibližně pětinu roční výroby tepla a současně dodávat elektřinu. Investice za 200 milionů korun má snížit spotřebu uhlí o 10 tisíc tun ročně, omezit emise CO₂ a díky efektivnější výrobě i akumulaci tepla přispět ke stabilizaci cen pro odběratele.
„Když mluvíme o odchodu tepláren od uhlí, lidi zajímá hlavně to, jestli budou mít doma spolehlivě teplo a kolik za něj zaplatí. V Písku má nový zdroj pokrýt zhruba pětinu dodávek tepla a přitom bude vyrábět i elektřinu. Teplárně to pomůže držet náklady pod kontrolou, což je pro cenu tepla zásadní. A těší mě, že hlavní část práce odvedly české firmy,“ říká Karel Havlíček, 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu.
Jednotka o elektrickém výkonu 5,1 megawattu a tepelném výkonu 5,2 megawattu je prvním zařízením této velikosti instalovaným v české teplárně s maximální účinností 96,1 procenta.Umožní tak vyrábět teplo i elektřinu s minimálními ztrátami, nižšími náklady i emisemi. Podle propočtů investice povede ke snížení emisí CO2 o 25 procent. Efektivnější společná výroba elektřiny a tepla zároveň sníží provozní náklady.
„Kogenerační jednotka je důležitou součástí energetického mixu Teplárny Písek a nahrazuje část výroby z uhlí. Doplňuje kotle na uhlí a dřevní štěpku i využití tepla z bioplynové stanice. Projekt ukazuje, že můžeme část výroby z uhlí úspěšně nahradit vysoce účinným plynovým zdrojem,“ doplňuje Andrea Žáková, ředitelka Teplárny Písek.
Městská teplárna v Písku zásobuje domácnosti, školy, úřady i další odběratele – například kulturní dům, obě písecká divadla, kino, Svatotrojický kostel, galerii Sladovna, městskou knihovnu, plavecké bazény, zimní stadion i sportovní halu.
Flexibilní výroba tepla
Teplárna plánuje zdroje během roku kombinovat podle počasí, potřeby odběratelů a provozních podmínek. Velkou výhodou nové kogenerační jednotky je dosažení plného výkonu během několika minut. Teplárna tím může rychle reagovat na prudké ochlazení i odběrové špičky a v kombinaci s akumulačními nádržemi udržovat stabilní teplotu v rozvodech. Jednotku chce firma využívat také v teplejší části roku, kdy není třeba naplno provozovat velké kotle. Její rychlý náběh navíc rozšíří možnosti reakce při výpadku jiného zdroje a přispěje ke spolehlivějšímu provozu soustavy.
Součástí projektu jsou čtyři zásobníky teplé vody s akumulovanou energií 60 MWh, jejich celkový objem činí jeden milion litrů vody. Slouží jako zásoba tepla: pokud teplárna vyrobí více tepla, než síť právě potřebuje, může ho uložit a využít později. Zásobníky tak pomáhají sladit výrobu s potřebami domácností a dalších odběratelů a omezují nutnost měnit výkon zdrojů při každém krátkodobém výkyvu spotřeby.
„Možnost ukládat teplo dovolí teplárně lépe plánovat provoz také podle aktuálních cen zemního plynu a elektřiny na trhu. I tato flexibilita, společně s nižšími náklady na emisní povolenky a efektivnější výrobou tepla a elektřiny, přispěje ke stabilizaci ceny tepla pro konečné odběratele,“ konstatuje Michal Čapek, starosta města Písku. Město je jediným akcionářem Teplárny Písek, a.s.
Dotační programy i čeští dodavatelé
Necelou polovinu investice do kogenerační jednotky pokryly dotace z programu HEAT Modernizačního fondu a z dalších zdrojů Evropské unie. Teplárna Písek využívá dotační podporu dlouhodobě. V posledních letech takto spolufinancovala například investice do přeměny parovodu na horkovod, postavila kotel na biomasu a začala využívat odpadní teplo z bioplynové stanice. Dotace na projekty za posledních 10 let dosáhly výše téměř 260 milionů korun.
Na realizaci kogenerační jednotky se podílely především české firmy. Generálním dodavatelem byla společnost GENTEC CHP.
„V Písku uvádíme do provozu jednu z největších kogeneračních jednotek, které jsme dosud dodali na český trh. Jednotka s motorem Bergen má elektrický výkon 5,1 MW, tepelný výkon 5,2 MW a celkovou účinnost přes 96 procent. Projekt jsme realizovali na klíč – vedle samotné kogenerační jednotky a akumulace tepla jsme zajistili také veškeré stavební a montážní práce,“ říká Václav Klein, majitel společnosti GENTEC CHP a dodává: „Projekt ukazuje, jak mohou české teplárny postupovat při své transformaci a odklonu od uhlí. Kogenerace umožňuje současně snižovat emise, vyrábět elektřinu a teplo a zajistit spolehlivé dodávky energie. Flexibilní provoz navíc umožňuje reagovat na potřeby energetické soustavy a přináší teplárnám nové ekonomické příležitosti díky zapojení do agregace flexibility.“
Dalšími firmami zapojenými do projektu byly například společnosti ZAT a.s., ORGREZ ECO s.r.o., Quba s.r.o., BAEST Machines & Structures, a.s., Ptáček - velkoobchod, a.s., VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE CZ BRNO, spol. s r.o., Stavby COMPLET s.r.o., SFCE spol. s r.o., Kompresory PEMA, s.r.o., ELG-ELECTRIC, s.r.o. atd.
Úspěšný odchod od uhlí a investice
Investice je součástí dlouhodobé strategie Teplárny Písek, která počítá s postupným odklonem od uhlí. V plánu výroby pro rok 2027 má uhlí představovat přibližně 29 procent výroby tepla určeného k dodávce, přičemž v roce 2025 to bylo zhruba 57 procent.
Nový zdroj může snížit spotřebu uhlí cca o 10 000 tun ročně. Podíl nové kogenerační jednotky na výrobě tepla má ve výhledu na rok 2027 činit přibližně 20 procent.
Teplárna do budoucna připravuje další modernizaci zdrojů a rozvodů tepla. Počítá například s možností doplnit kogenerační jednotku o druhý zdroj – o jeho pořízení a termínu rozhodnou technické a ekonomické podmínky. Zároveň bude postupně obnovovat přibližně 300 kompaktních předávacích stanic, které vlastní a provozuje.
Nová kogenerační jednotka je již z výroby připravena na využití vodíku i dalších nízkoemisních plynů. Investice proto není vázána pouze na zemní plyn a je tak připravena na budoucí přechod k čistějším palivům.
Teplárna Písek, a.s., zajišťuje výrobu a dodávky tepla pro město Písek. Zásobuje 567 odběratelů a přibližně 8 500 bytů. Průběžně modernizuje své zdroje i rozvodnou soustavu a při výrobě tepla využívá moderní technologie. Její energetický mix zahrnuje uhlí, dřevní štěpku, zemní plyn a teplo z bioplynové stanice. Jediným akcionářem společnosti je město Písek.
Denisa Ranochová