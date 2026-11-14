Jednu tabletu vložte do pekáče a troubu na 2 hodiny zavřete. Staré usazeniny pak snadno setřete hadříkem

Pokud vás trápí zaschlé mastné skvrny od pokrmů ve vaší troubě, zkuste vzít za vděk tabletami do myčky. Skvěle vyčistíte troubu bez jakékoli námahy.
Myčka na nádobí je jedním ze spotřebičů, jenž ušetří čas i peníze. V dnešní moderní době ji najdete snad téměř v každé kuchyni. K myčce také potřebujete
tablety, které slouží jako mycí prostředek na nádobí. Jenže byla by veliká škoda využít je pouze na jeden konkrétní spotřebič. S tabletami do myčky totiž můžete efektivně vyčisti i troubu od usazených zbytků jídel. Zaschlé mastné skvrny
Trouba je spotřebič, který se neustále potýká se zaschlými mastnými skvrnami. Chcete-li, aby vám vydržela co nejdéle, je potřeba ji pravidelně čistit.
Ovšem často tuto domácí práci odkládáme, protože je velice náročná. Usazené zbytky jídel jdou špatně dolů, tak se mytí trouby vyhýbáme a vyhýbáme, až nad jejím vyčištěním nakonec strávíme půl dne.
Existuje však jednoduché řešení. Tablety do myčky můžete použít i na vyčištění trouby, jak radí
DompelenPomyslow. Perfektně odstraňují tuk. Stačí vložit do pekáče jednu tabletu, zalít vroucí vodou a nechat zavřenou na 2 hodiny v troubě. Jakmile uplyne potřebná doba, vnitřek trouby setřete vlhkým hadříkem.
Díky tomuto postupu se toaleta vyčistí doslova sama do 2 minut. Tento trik uklízeček zná jen pár lidí Fotografie: Freepik Proč to tak skvěle funguje
Tablety do myčky na nádobí jsou vyrobeny z koncentrovaného mycího prostředku a slibují, že zdolají i odolnou mastnotu a zanechají vaše nádobí zářivě čisté, jak píše web
TasteOfHome. Je tedy logické, že tyto čisticí prostředky fungují i na mastnotu trouby a skvrny od jídla. Zejména proto, že tablety odstraňují i připečené zbytky pokrmů.
Tablety s tvrdým práškem mají navíc abrazivní povrch, který pomáhá odstranit připáleniny, ale je zároveň
dostatečně jemný, aby nepoškrábal sklo trouby. O dalším tipech do domácnosti jsme psali na SvětěKreativity. Například, jak správně plnit myčku na nádobí.
Článek
Mytí trouby pro vás od teď bude otázkou pár minut. Díky tabletám do myčky se vyčistí doslova sama pochází z webu Světkreativity.