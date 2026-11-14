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Jednu tabletu vložte do pekáče a troubu na 2 hodiny zavřete. Staré usazeniny pak snadno setřete hadříkem

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Dennívýzva
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Pokud vás trápí zaschlé mastné skvrny od pokrmů ve vaší troubě, zkuste vzít za vděk tabletami do myčky. Skvěle vyčistíte troubu bez jakékoli námahy. Myčka na nádobí je jedním ze spotřebičů, jenž ušetří čas i [...]...
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 12:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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