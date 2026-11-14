Na Met Gala 2027 v džínách a tričku? Možná ano. Inspiraci tentokrát najdete i ve svém šatníku

Džíny, bílé tričko a trenčkot. Tři kousky, které pravděpodobně není potřeba dlouze představovat. Patří mezi stálice
šatníků, snadno se kombinují a často po nich saháme ve chvílích, kdy nechceme příliš přemýšlet nad tím, co si oblékneme. Co když ale právě v jejich jednoduchosti spočívá největší módní potenciál?
Na tuto otázku se rozhodlo zaměřit také newyorské Metropolitní muzeum umění. Doprovodná výstava nadcházejícího Met Gala 2027 ponese název
extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday a zaměří se na vztah mezi módou a každodenním životem. Místo honby za novými trendy se soustředí na známé siluety, běžné materiály a kreativitu, která se může skrývat i v těch nejjednodušších věcech. Met Gala 2027 obrací pozornost ke každodenní módě
Met Gala patří k nejsledovanějším módním událostem světa. Každoročně přitahuje pozornost nejen díky extravagantním outfitům celebrit, ale také prostřednictvím tématu doprovodné výstavy newyorského Metropolitního muzea umění. Její ústřední myšlenka tentokrát překvapivě nespočívá v okázalosti, ale v každodennosti.
Výstava ponese název
extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday a zaměří se na to, jak návrháři dokáží proměnit známé oděvy a běžné materiály v nečekané módní kreace. Představí například džíny, trička, mikiny nebo trenčkoty, ale také modely vytvořené z papíru, plastu a kovu. Mezi zastoupenými návrháři budou Matthieu Blazy, Marc Jacobs, Rei Kawakubo, Martin Margiela nebo Junya Watanabe.
„Obyčejné věci nikdy nejsou tak jednoduché, jak se na první pohled zdají,“ vysvětluje Andrew Bolton, hlavní kurátor Costume Institute. Podle něj mohou i zdánlivě běžné oděvy nést vzpomínky, návyky a osobní významy. A právě v tom spočívá hlavní myšlenka výstavy: ukázat, že mimořádnost se nemusí skrývat pouze v extravagantních kreacích, ale také ve věcech, které nosíme každý den.
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Výstava se veřejnosti otevře 9. května 2027 a potrvá do 9. ledna 2028. Očekávaný galavečer se uskuteční o šest dní dříve.
Džíny, tričko a trenčkot: Jak dát známým kouskům nový rozměr?
Přestože výstava představí i velmi experimentální módní tvorbu, její hlavní myšlenku lze snadno přenést do běžného života. Nemusíte vlastnit návrhářské modely ani kompletně obměňovat šatník. Mnohem důležitější je naučit se pracovat s tím, co už máte, a hledat nové možnosti kombinování.
Džíny jako základ osobitého stylu
Denim patří mezi nejvýraznější příklady oděvu, který se dokázal přizpůsobit různým módním obdobím i osobním stylům. Zatímco jednou dominují úzké siluety, jindy se pozornost přesouvá k širokým nohavicím nebo rovným střihům. Právě proto se vyplatí vybírat džíny podle vlastních preferencí, nejen podle aktuálních trendů.
Rovné džíny představují univerzální základ, který snadno zkombinujete s balerínami, mokasíny i kotníkovými botami. Široké modely zase nabízejí prostor pro práci s proporcemi. Dobře vypadají například s přiléhavým tričkem nebo kratším svetrem, který vyváží objemnější spodní část outfitu.
Pokud chcete vytvořit elegantnější kombinaci, sáhněte po tmavém denimu bez výrazného oprání nebo potrhaných detailů. V kombinaci s koženým páskem, kvalitním tričkem a sakem může působit dostatečně uhlazeně i pro méně formální pracovní prostředí.
Bílé tričko jako plátno pro kreativitu
Podobně variabilní je také bílé tričko. Jeho jednoduchost z něj dělá ideální základ pro experimentování s dalšími prvky. Můžete ho nosit samostatně, vrstvit pod košili nebo doplnit výrazným náhrdelníkem. Záleží jen na tom, jaký charakter chcete outfitu dodat.
Při výběru se zaměřte na materiál, střih a celkové zpracování. Pevnější bavlna lépe drží tvar a zpravidla méně prosvítá. Klasický kulatý výstřih působí univerzálně, zatímco volnější silueta nebo zajímavě řešené rukávy mohou jednoduchému modelu dodat osobitost.
Zkuste také kombinovat bílé tričko s kousky, které byste k němu běžně nevolili. S elegantní sukní, výrazným sakem nebo kalhotami z odlišného materiálu může vytvořit zajímavý kontrast.
Trenčkot, který nikdy nezůstane jen praktickou vrstvou
Trenčkot je dalším příkladem oděvu, jehož původní funkce se postupně proměnila v důležitou součást módního šatníku. Jeho charakteristická silueta, klopy a pásek umožňují pracovat s různými proporcemi i způsoby nošení.
Klasický béžový model snadno zkombinujete s džínami a bílým tričkem, ale nemusíte se omezovat pouze na tradiční podobu. Zajímavě mohou působit také tmavě hnědé, černé nebo olivové varianty. Pokud chcete vytvořit uvolněnější dojem, nechte trenčkot rozepnutý a pásek volně splývat. Naopak jeho zavázáním zvýrazníte pas a vytvoříte výraznější siluetu.
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Jedním z nejjednodušších způsobů je práce s kontrasty. Pokud zkombinujete například široké džíny a bílé tričko s elegantními lodičkami a strukturovanou kabelkou, získáte outfit, který působí jinak než tradiční volnočasová kombinace. Podobně můžete sportovní prvky propojit s klasickým sakem nebo jemné materiály s výraznější koženou obuví.
Důležitou roli hrají také textury. Hladkou bavlnu doplňte strukturovaným úpletem, semišem nebo kůží. Rozdílné povrchy dodají outfitu hloubku, aniž byste musela kombinovat mnoho barev nebo výrazných vzorů.
Nebojte se ani vrstvení. Přes tričko oblečte rozepnutou košili, lehký svetr nebo vestu. Pokud naopak preferujete minimalistický styl, nechte vyniknout jeden dominantní prvek, například kabelku s neobvyklou siluetou nebo výraznější šperk.
Doplňky, které mění pravidla hry
O tom, jestli outfit zůstane minimalistický, nebo získá výraznější charakter, mohou rozhodnout doplňky. Nemusíte přitom kombinovat několik dominantních prvků najednou. Často stačí jediný detail, který přirozeně přitáhne pozornost.
Kožený pásek s výraznější přezkou může dodat džínům charakter a zároveň propojit další kožené prvky v outfitu. Hedvábný šátek zase nabízí několik možností stylingu. Uvažte ho kolem krku, připevněte ke kabelce nebo ho využijte jako barevný akcent.
Zajímavou roli hrají také šperky. Jemné zlaté náušnice podtrhnou minimalistický styl, zatímco masivnější stříbrný řetízek dodá obyčejnému tričku výraznější charakter. Kabelka s neobvyklou siluetou nebo zajímavou texturou může být hlavním vizuálním bodem celé kombinace.
A nepodceňujte ani obuv. Bílé tenisky zachovají ležérní charakter, mokasíny přidají eleganci a špičaté kotníkové boty mohou jednoduchému outfitu dodat výraznější siluetu.
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Pokud chcete myšlenku výstavy přenést přímo do vlastního šatníku, zkuste některou z následujících kombinací. Všechny vycházejí z dobře známých základů, ale každá pracuje s trochu jiným charakterem.
Do práce: Elegantní minimalismus
Tmavé rovné džíny doplňte bílým tričkem zastrčeným do pasu a béžovým trenčkotem. Přidejte kožený pásek, strukturovanou kabelku a mokasíny. Pokud chcete kombinaci trochu ozvláštnit, zvolte výraznější hodinky nebo jednoduché zlaté náušnice.
Na víkend: Uvolněný styl
Široké světle modré džíny zkombinujte s šedým tričkem a bílými teniskami. Přes ramena přehoďte lehký svetr, který můžete v případě potřeby obléknout. Celou kombinaci doplňte větší kabelkou a slunečními brýlemi.
Na večer: Ležérní elegance
Tmavé džíny a černé tričko vytvoří jednoduchý základ, který můžete doplnit dobře padnoucím sakem. Přidejte výraznější náušnice, menší kabelku a kotníkové boty se špičatou špičkou. Pokud chcete outfit posunout ještě o něco dál, zvolte zajímavý pásek nebo výraznější rtěnku.
Mimořádnost se může skrývat v každodennosti
Výstava
extraORDINARY připomíná, že móda nemusí být vždy o nových trendech, drahých materiálech nebo extravagantních kreacích. Někdy stačí podívat se na známé věci z jiné perspektivy a objevit jejich dosud přehlížený potenciál.
Džíny, bílé tričko nebo trenčkot mohou být základem nespočtu kombinací. Jejich výsledná podoba přitom závisí nejen na střihu a materiálu, ale také na osobnosti člověka, který je nosí. A právě v tom spočívá jedna z nejzajímavějších myšlenek nadcházejícího Met Gala: mimořádný charakter nemusí mít pouze oblečení, které na první pohled vyčnívá. Někdy se skrývá v tom, co nosíme každý den, aniž bychom tomu věnovali zvláštní pozornost.
Na dress code si ještě počkáme
Přestože téma výstavy už známe, konkrétní dress code Met Gala 2027 organizátoři zatím neodhalili. Není tedy jasné, jestli se celebrity při výběru svých outfitů skutečně inspirují každodenním oblečením, nebo jestli dostanou úplně jiné módní zadání. Na podobu jejich kreací si tak budeme muset ještě počkat.
Zdroje: The Metropolitan Museum of Art, tiskové materiály