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Mikroplasty v ženském těle? Brněnští vědci proti nim nasadili miniaturní roboty

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Vědci chtějí využít miniaturní roboty k odstraňování mikroplastů z ženských reprodukčních orgánů. Zatím mikroroboty testovali v laboratorním prostředí.
Mikroplasty v ženském těle? Brněnští vědci proti nim nasadili miniaturní roboty

Mikroplasty v ženském těle? Brněnští vědci proti nim nasadili miniaturní roboty

Zdroj: Jakub Rozboud
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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