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Kuchyni v porubském bytě zachvátil požár. Škoda dosáhla 700 tisíc korun

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Čtyři hasičské jednotky vyjížděly v pátek odpoledne k požáru bytu v Ostravě-Porubě. Hořelo v kuchyni v sedmém nadzemním podlaží bytového domu. Událost se obešla bez zranění i bez nutnosti evakuovat obyvatele.
Kuchyni v porubském bytě zachvátil požár. Škoda dosáhla 700 tisíc korun

Kuchyni v porubském bytě zachvátil požár. Škoda dosáhla 700 tisíc korun

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 12:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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