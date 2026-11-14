Při pátečním požáru sklepa v Karlových Varech vznikla škoda dva miliony

Při pátečním požáru sklepa v Karlových Varech vznikla škoda dva milionyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Při pátečním požáru sklepa v Karlových Varech vznikla škoda dva milionyZdroj: HZS KVK
Článek byl publikován 14.11.2026 11:58
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