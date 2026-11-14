Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Při pátečním požáru sklepa v Karlových Varech vznikla škoda dva miliony

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Při pátečním dopoledním požáru sklepního prostoru v Karlových Varech vznikla podle vyšetřovatelů hasičů škoda dva miliony korun. Uvedl to Hasičský záchranný sbor ČR ve svém denním hlášení. Podle mluvčího krajských hasičů Patrika Žižky způsobil většinu škody kouř.
Při pátečním požáru sklepa v Karlových Varech vznikla škoda dva miliony

Při pátečním požáru sklepa v Karlových Varech vznikla škoda dva miliony

Zdroj: HZS KVK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 11:58

Reklama
Další články z Karlovarská Drbna
Hokejisté Karlových Varů prohráli doma se Spartou 1:3
Hokejisté Karlových Varů prohráli doma se Spartou 1:3
Karlovarští volejbalisté porazili Brno 3:1, k výhře je hnala zaplněná hala
Karlovarští volejbalisté porazili Brno 3:1, k výhře je hnala zaplněná hala

Sedmé kolo extraligy mužů se v Karlových Varech odehrávalo už v poledních hodinách a za účasti dětí ze...

Podvodníci připravili tři ženy a jejich rodinu o téměř 900 tisíc korun
Podvodníci připravili tři ženy a jejich rodinu o téměř 900 tisíc korun

Tři případy podvodů, při kterých lidé přišli dohromady o téměř 900 tisíc korun, řeší kriminalisté v...

Studenti Západočeské univerzity začnou samostatně pracovat s klienty v lázních
Studenti Západočeské univerzity začnou samostatně pracovat s klienty v lázních

Studenti třetího ročníku programu Kinantropologie – wellness specialista ze Západočeské univerzity se...

Krajský soud odmítl zpochybnění voleb ve Františkových Lázních
Krajský soud odmítl zpochybnění voleb ve Františkových Lázních

Krajský soud v Plzni zamítl obě stížnosti na volby ve Františkových Lázních. Obě podala volební strana...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

Všechny články tohoto autora →
Karlovarská Drbna
Další články z kategorie Karlovarský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKarlovarský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.