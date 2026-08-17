Machačev už není tak dominantní? Garry ukázal, jak lze šampiona dostat do problémů

Sedmnáctá výhra v UFC za sebou, obhájený pás velterové váhy a překonaný rekord Andersona Silvy. Výsledek vypadá pro Machačeva bezchybně. Samotných pět kol ve Filadelfii však ukázalo šampiona, který musel o kontrolu zápasu bojovat výrazně víc než proti Jacku Della Maddalenovi. Oficiální výsledky UFC potvrdily jednomyslné rozhodnutí 49-46, 49-46 a 48-47.
Garry mu komplikoval plán
Největší rozdíl byl vidět na zemi. Machačev dostával Garryho dolů, ale nedokázal ho pokaždé dlouho udržet pod sebou. Ir využíval své rozměry, rychle hledal cestu zpět na nohy a nutil šampiona znovu pracovat v klinči.
Čísla přitom ukazují zajímavý kontrast. Machačev zaznamenal sedm takedownů a více než dvanáct minut kontroly, Garry však vyhrál statistiku signifikantních úderů 29:22. Kompletní statistiky zápasu zveřejnilo UFC Stats. Machačev navíc ve druhém kole trefil high kick, po kterém šel soupeř k zemi.
Garry se z tvrdého zásahu rychle vzpamatoval a dál dokázal šampionovi komplikovat jeho nejsilnější pasáže. Ve stoje těžil z výšky, dosahu a kopů na tělo, zatímco Machačev musel být při zkracování vzdálenosti opatrnější.
Ústup zatím nevidíme
Jedno méně dominantní vítězství ještě není důkazem, že čtyřiatřicetiletý Machačev začíná ztrácet. Garry už před titulovým zápasem ukazoval kvalitní obranu proti wrestlingu a jeho fyzické parametry představovaly pro šampiona úplně jiný problém než styl Della Maddaleny.
Machačev navíc i v zápase, který se nevyvíjel podle jeho obvyklého scénáře, našel rozhodující momenty. Ve druhém kole poslal Garryho high kickem k zemi a v závěrečné pětiminutovce se po takedownu dostal na jeho záda. Garry mu zápas znepříjemnil, ale vítězství mu vzít nedokázal.
UFC 330 proto zatím vypovídá víc o kvalitě Garryho než o ústupu šampiona. Machačev nepůsobil tak nedotknutelně jako v některých předchozích zápasech, přesto proti fyzicky většímu a stylisticky nepříjemnému soupeři vyhrál čtyři kola na dvou bodových lístcích a tři na třetím.
Pro další soupeře je však Garryho výkon cenným materiálem. Ukázal, že Machačevovi lze komplikovat kontrolu na zemi, nutit ho opakovaně bojovat o pozici a ve stoje využívat délku i kopy na tělo. Nestačilo to na titul, ale šampion tentokrát musel ukázat mnohem víc než pouze svůj obvyklý tlak a wrestling.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek