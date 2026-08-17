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Všichni mluví o red flags. Ale podle čeho poznáš vztah, ve kterém je ti opravdu dobře?

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Internet tě naučil poznat narcistu podle způsobu, jakým drží vidličku, toxického partnera podle tří slov v SMS a red flag údajně poznáš ještě dřív, než si objedná první drink. Možná jsme se ale tak soustředili na hledání toho špatného, že jsme zapomněli mluvit o mnohem obyčejnější věci. Jak vlastně vypadá vztah, ve kterém je dobře?
Všichni mluví o red flags. Ale podle čeho poznáš vztah, ve kterém je ti opravdu dobře?

Všichni mluví o red flags. Ale podle čeho poznáš vztah, ve kterém je ti opravdu dobře?

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

Web se věnuje tématům blízkým moderním ženám – od módy, krásy a životního stylu přes zdraví a vztahy až po inspirativní příběhy a praktické tipy do každodenního života. Články kombinují lehkost a čtivost s užitečnými radami, které pomáhají pečovat o sebe, hledat rovnováhu a nacházet inspiraci v...

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