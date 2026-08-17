Pod vojenskou základnou v Alabamě žije průsvitná ryba bez očí. Vědci tento druh dosud neznali

Náhodný pád do bahna odhalil skrytý druh
Biolog Matthew Niemiller při rutinní inspekci jeskyně Bobcat Cave objevil něco, co tam podle jeho třicetiletých zkušeností s touto lokalitou rozhodně být nemělo. Drobný tvor se plížil po dně v naprosté tmě, zcela bez očí, s průsvitným tělem a s mozkem viditelným pod průhlednou kůží hlavy.
Niemiller a jeho kolegové mezi lety 2019 až 2025 zaznamenali jen hrstku jedinců této ryby. Každý z nich měřil necelých pět centimetrů. Žádný neměl oči ani barevný pigment. Všichni obývali jedinou malou podzemní tůň pod vojenským areálem Redstone Arsenal.
Evoluce ve tmě trvala miliony let
DNA analýzy potvrdily příbuznost s jinými severoamerickými jeskyňkami, ovšem vývojová linie se oddělila před 11,6 miliony let. Za tu dobu se tvor plně přizpůsobil životu v absolutní tmě: ztratil zrak, zbavil se pigmentu a vyvinul si po celém těle speciální smyslové orgány pro orientaci v podzemí. Vědci u něj dokonce identifikovali nefunkční gen pro zrak, který se v průběhu evoluce rozpadl – logický důsledek života v prostředí, kde světlo neexistuje.
Tým však narazil na ještě podivnější zjištění: ve stejné tůni žijebok po boku další druh jeskynní ryby – jižní jeskyňka (Typhlichthys subterraneus). Přestože sdílejí identické prostředí, každý druh se vyvíjel zcela odlišnou cestou. Takový paralelní vývoj ve stejném biotopu je mezi jeskyňkami extrémně vzácný.
To je jedno z posledních míst, kde bychom se na to vsadili.
Niemiller k tomu dodává: „Najít dnes ve východní Severní Americe zcela neznámý, nový rod sladkovodních ryb je trochu jako najít nový druh velké kočky. Tato skupina je tak dobře známá, že jsme si mysleli, že velká překvapení máme za sebou. To, že se jedna objevila v jeskyni, kterou sledujeme tři desetiletí, je skutečnou připomínkou toho, abychom zůstali zvědaví. Bylo to opravdu překvapivé."
Démonická ryba v kontaminované vodě
Vědci nový rod pojmenovali Demogorgonichthys arcanus – „démonická jeskynní ryba“.
Je vlastně zázrak, že v tomto prostředí přežila. Jeskyně Bobcat totiž leží pod starým průmyslovým sektorem Redstone Arsenal, kde armáda v minulosti likvidovala konvenční i chemické munice. Studie publikovaná v časopise Scientific Reports uvádí: „Vzorky vody z jeskyně Bobcat Cave vykazovaly v posledních dvou desetiletích zvýšené koncentrace stopových kovů, včetně kadmia, chromu a olova.„
Olovo se běžně používalo v kulkách a zápalných slož kách střeliva. Chrom a kadmium sloužily jako ochranné povlaky proti korozi. Všechny tři kovy jsou i v nízkých dávkách toxické pro živé organismy. Ryby přežívají v prostředí, které by pro většinu jiných druhů bylo smrtelné.
Základna plná tajemství a konspiračních teorií
Redstone Arsenal vznikl v roce 1941 během druhé světové války a dnes zde pracuje přes 45 tisíc lidí – vojáků, civilních zaměstnanců a dodavatelů. Vládní dokumenty jej popisují jako „místo zrodu NASA“.
Lidová slovesnost mu však dala jinou přezdívku: „alabamská Oblast 51“. Podobně jako o proslulé zakázané vojenské zóně se i o Redstone Arsenal šíří pověsti zahrnující tajné vládní experimenty a setkání třetího druhu.
Zatímco konspirační teorie přitahují pozornost veřejnosti, skutečný objev pod základnou je mnohem pozoruhodnější: nový rod ryb žijící ve tmě, kontaminované vodě a naprosté izolaci. Tvor, který se vyvíjel miliony let a přežil i chemické znečištění. Otázka zní: kolik dalších skrytých druhů čeká na objevení v místech, kam se lidé běžně nedostanou?
Zdroje článku: livescience.com, popularmechanics.com, dailymail.com, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová