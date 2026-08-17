Domácí cuketová Uncle Bens omáčka je skvělá zeleninová směs do sklenic pro celý rok

Znáte Uncle Bens omáčku a chutná vám? Zkuste si připravit vlastní verzi z cuket a další zeleniny. Když se doma sejde pár cuket, paprik a k nim základní ingredience, dá se taková domácí varianta udělat docela snadno. Je hustá, sladkokyselá, lehce pikantní a hlavně praktická – sklenici otevřete, ohřejete a za chvíli je hotovo. Oproti obyčejné zeleninové směsi ji chuťově drží hlavně spojení , sójové omáčky worcesteru a dvou druhů kečupu, které jí dávají plnější ráz.
Omáčka se dá použít na
víc způsobů. Někdy ji dávám k rýži a kuřecímu masu, jindy do ní promíchám opečené nudličky vepřového a je hotovo. A když se nikomu nechce stát dlouho u sporáku, funguje i jen s čerstvým pečivem nebo k těstovinám.
Můj tip: Cuketu nerozvařit úplně dojemna. Když ve směsi zůstanou drobné kousky, omáčka má lepší strukturu a nepůsobí rozměklým dojmem. Cuketová omáčka do sklenic má u nás dlouhou tradici
Podobné zeleninové směsi se u nás doma dělaly dávno předtím, než se jim začalo říkat podle známé omáčky z obchodu. Základ je pořád velmi podobný:
cuketa, paprika, cibule a mrkev. Tahle čtveřice funguje spolehlivě. Cuketa pustí šťávu, paprika přidá vůni i barvu, cibule chuť zaoblí a mrkev směs lehce přisladí. Recept na domácí cuketovou Uncle Ben’s omáčku
Počet porcí: asi 6 až 8 sklenic podle velikosti Ingredience pro přípravu 1 kg cukety 1 kg barevných paprik 0,5 kg cibule 7 kusů mrkve 6 lžic sójové omáčky 6 lžic worcesterové omáčky 1 lžíce soli 1 lžíce cukru 1 větší balení jemného kečupu 1 menší balení ostrého kečupu Postup přípravy cuketové omáčky v podobě Uncle Ben’s
1. Nejdřív si připravte veškerou
zeleninu. Cuketu omyjte, odkrojte konce a podle velikosti případně vyřízněte měkký střed se semínky. Papriky zbavte jadřinců, cibuli oloupejte a mrkev očistěte.
2.
Cuketu nastrouhejte nahrubo nebo ji nakrájejte na malé kostičky. Když je mladá a pevná, není třeba ji loupat. U přerostlé cukety je lepší slupku odstranit. Zdroj: nociveglia , Creative Commons Attribution 2.0, Commons.wikimedia, Cukety nastrouhejte nahrubo, nebo nakrájejte na malé kostičky.
3.
Papriky nakrájejte na menší kousky nebo kratší proužky. Cibuli pokrájejte nadrobno a mrkev nastrouhejte nahrubo. Právě tahle kombinace velikostí dělá omáčku hutnou, ale ne těžkou.
4. Všechnu připravenou
zeleninu dejte do většího hrnce. Přidejte sůl, cukr, sójovou omáčku, worcester, větší kečup i menší ostrý kečup.
5. Směs pořádně promíchejte, aby se
kečup a omáčky dostaly mezi zeleninu co nejrovnoměrněji. Nechte ji klidně 10 minut stát, zelenina pustí trochu šťávy a bude se pak lépe vařit.
6. Hrnec dejte na sporák a směs přiveďte k varu. Pak stáhněte plamen na střední výkon a vařte asi
25 minut. Během vaření několikrát promíchejte, hlavně u dna.
7. Ke konci zkontrolujte hustotu. Pokud vám připadá omáčka moc řídká, vařte ji ještě pár minut bez pokličky. Když je naopak příliš hustá, pomůže několik lžic horké vody, ale jen opatrně, aby neztratila chuť.
Mezitím si připravte čisté sklenice a víčka
Topinky s cuketovou směsí pro chvíle, když chcete rychlé jídlo a žádnou nudu na talíři
8. Já je vždycky vypláchnu horkou vodou a nechám okapat. U zavařování se nevyplácí nic odbýt.
9. Ještě horkou
omáčku plňte do sklenic asi centimetr pod okraj. Okraje pečlivě otřete, zavíčkujte a dobře utáhněte.
10. Sklenice zavařujte při
85 °C po dobu 20 minut. Potom je vyjměte, otočte na krátkou chvíli dnem vzhůru a nechte vychladnout zabalené v utěrce nebo dece.
11. Hotovou
cuketovou Uncle Ben’s omáčku skladujte v temnu a chladu. Po otevření ji dejte do lednice a spotřebujte ideálně do několika dnů. Nejlépe chutná ohřátá, podávaná s rýží, kuřecím masem, sekanou nebo jen k rychlé večeři s pečivem. Foto: Cooky.cz, Cuketová omáčka Uncle Bens Rady na co si u domácí Uncle Ben’s omáčky dát pozor Pokud chcete jemnější výsledek, část paprik nakrájejte opravdu najemno a část nechte ve větších kouscích. Ostrý kečup udělá hodně práce. Když vaříte i pro děti, dejte ho méně a pálivost případně dolaďte až při servírování. Omáčka bývá nejlepší po pár dnech odležení, kdy se chutě ve sklenici propojí. U cukety je podstatné dobře odhadnout množství vody. Mladé kusy bývají pevnější, přerostlé pustí tekutiny víc. Proto se vyplatí směs při vaření hlídat a nepřidávat hned další vodu. Zelenina si většinou vystačí sama. Když se omáčka povaří bez zbytečného spěchu, zhoustne přirozeně a chuť bude výraznější. Druhá věc je krájení. Někdo dává všechno do hrubého struhadla, jiný si vyhraje s kostičkami. V domácích receptech se objevují obě varianty a každá má něco do sebe. Strouhaná verze je rychlejší, kostičky zase vypadají ve sklenici líp. Já to střídám podle toho, kolik mám času a jak velkou várku zrovna dělám. Když chci omáčku použít rovnou jako základ pod maso, orestuji na pánvi kuřecí nudličky, přidám jednu sklenici omáčky a nechám spolu probublat jen 8 až 10 minut. Večeře je hotová skoro bez práce.
Cuketa dostane česnekový kabát, brambory zlatou barvu a večeře je rázem vyřešená
Pikantní pánev s mletým masem a zeleninou: Šťavnatá směs na křupavé česnekové topinky