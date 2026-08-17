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Domácí cuketová Uncle Bens omáčka je skvělá zeleninová směs do sklenic pro celý rok

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Když se mi doma sejde víc cuket, než stihnu rozdat po rodině, přichází na řadu tahle domácí Uncle Ben’s omáčka. Je sytá, sladkokyselá, příjemně pikantní a hlavně praktická – stačí otevřít sklenici, ohřát a za pár minut je na stole večeře. Oproti běžné zeleninové směsi ji odlišuje spojení sójové omáčky, worcesteru a dvojího kečupu, které udělá chuť pěkně plnou.
Obrázek k receptu na Domácí cuketovou Uncle Bens omáčku: jednoduchý recept na oblíbenou zeleninovou omáčku, kterou využijete po celý rok

Obrázek k receptu na Domácí cuketovou Uncle Bens omáčku: jednoduchý recept na oblíbenou zeleninovou omáčku, kterou využijete po celý rok

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Domácí cuketovou Uncle Bens omáčku: jednoduchý recept na oblíbenou zeleninovou omáčku, kterou využijete po celý rok
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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