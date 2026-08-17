Limberský napsal dceři Natálii k osmnáctinám: Dělal jsem chyby, ale budu při tobě stát

David Limberský nikdy nebyl typ, který by osobní věci řešil potichu. Konec kariéry oznámil přes Instagram, rodinné Vánoce sdílel se stovkami tisíc lidí a teď stejným kanálem poslal vzkaz dceři Natálii k jejím osmnáctým narozeninám. Motiv je přitom překvapivě intimní: přiznání vlastních chyb a slib, že při ní bude stát. U muže, jehož veřejný obraz roky definovaly excesy mimo hřiště, to zní jako vědomé otcovské bilancování, ne jako jednorázové gesto na sociální síti.
Jaké chyby má na mysli
Limberský o svých „průšvizích“ mluví otevřeně už roky. V rozhovoru pro iROZHLAS v roce 2022 řekl, že některé chyby už nevymaže, a konkrétně se vracel k přifilmované penaltě i k bouračce, po které slavil gól gestem „volantu“. O tři roky později v rozhovoru pro pořad 90 minut to upřesnil: kdyby si mohl z celé kariéry odpustit jednu věc, byla by to právě ta bouračka. Průšvihy mimo trávník označil za součást své pověsti, kterou už nezmění.
Narozeninový vzkaz dceři tak podle všeho míří právě sem, k reflexi vlastního veřejného života, ne k signálu nějakého nového rodinného dramatu. Žádný konkrétní konflikt s Natálií se v dostupných zdrojích nedá doložit. Spíš naopak.
Rodina, která funguje jako celek
V červnu 2026 se Limberský s manželkou Lenkou objevili v talkshow Na kafeečko u Milušky Bittnerové a otevřeli téma, o kterém se v českém fotbalovém prostředí mluví málokdy upřímně, patchworková rodina. Limberský veřejně poděkoval Lence za to, že jeho starší děti z předchozího vztahu, Natálii a syna Davida, přijala „jako svoje“. Lenka do rodiny vstoupila, když byly děti malé, a podle obou manželů si na sebe zvykaly přirozeně.
O domácnosti mluví jako o „jedné velké rodině“. Kromě Natálie a Davida v ní vyrůstá i nejmladší dcera Lilien, kolem které se točí aktuální chod domácnosti, u ní řeší spíš tanec nebo tenis než fotbal. Starší děti už mají vlastní sportovní dráhu. A právě ta ukazuje, že vztah s otcem není formální.
Natálie kráčí v otcových šlépějích
Natálie i syn David hrají fotbal ve Viktorii Plzeň. Limberský to zmínil v rozhovoru pro 90 minut s poznámkou, že hlavní je, aby je to bavilo. Nestaví se do role trenéra ani mentora, spíš hrdého otce, který sleduje, jak si děti hledají vlastní cestu ve sportu, který definoval jeho život.
Konkrétní studijní nebo profesní plány čerstvě plnoleté Natálie veřejně známé nejsou. Co ale známé je: otec o ní mluví s hrdostí a přijetím, ne s odstupem. A to je v kontextu jeho pověsti „rebela českého fotbalu“ možná nejsilnější výpověď.
Veřejný vzkaz jako komunikační vzorec
Kdo Limberského sleduje déle, ví, že veřejné sdílení osobních milníků u něj není výjimka. Instagram používá jako vlastní komunikační kanál, od oznámení konce kariéry přes rodinné fotky až po osobní reflexe. Média na to pravidelně navazují, jak dokládá třeba tematická stránka TN.cz plná článků reagujících na jeho příspěvky.
Narozeninový vzkaz Natálii tak zapadá do vzorce, který Limberský buduje roky. Není to exhibice. Je to způsob, jakým komunikuje, nahlas, veřejně, bez filtrů. Tentokrát jen s nezvykle měkkým tónem.
Osmnáctiny dcery u něj zjevně spustily něco víc než povinné přání. Spustily bilancování muže, který ví, že jeho jméno nese nálepky bouračky, provokací a průšvihů, a který chce, aby jeho dcera věděla, že pod tím vším je otec, na kterého se může spolehnout.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta