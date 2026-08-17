Sen o UFC za statisíce. Kolik musí český bojovník investovat, než přijde smlouva

Sen o UFC se obvykle počítá na výhry, bilanci a roky dřiny. Mnohem méně je vidět účet, který za tu dobu vzniká. Pro bojovníka z Česka mohou přímé náklady při profesionálním režimu vystoupat na několik set tisíc korun za jediný rok. A takových sezon může před podpisem smlouvy přijít několik.
Permanentka je jen začátek
Samotný vstup do kvalitního gymu ještě není dramatickou položkou. Například Penta Gym v Praze uvádí neomezené měsíční členství pro dospělého za 2 300 korun. Lanna Gym má měsíční permanentku za 1 700 korun. Běžné členství tak vychází přibližně na 20 až 30 tisíc korun ročně.
Profesionální příprava ale u permanentky nekončí. Přidávají se individuální tréninky, kondiční příprava, fyzioterapie, masáže, regenerace, výživa, vybavení a doprava. Při zápasech v zahraničí mohou přijít další zdravotní vyšetření a licence. Americké komise vyžadují podle konkrétního státu například krevní testy, lékařskou prohlídku či kontrolu zraku, někde také EKG, MRI nebo neurologické vyšetření.
Stačí jednoduchý model. Když bojovník zaplatí kolem 28 tisíc korun ročně za gym a vedle toho investuje v průměru 10 tisíc měsíčně do individuální přípravy, regenerace, výživy, vybavení a dalších nákladů, dostane se na zhruba 148 tisíc korun. A pořád v tom nejsou zahraniční kempy, letenky ani cesty na zápasy.
Milion ještě před smlouvou
Zahraniční příprava dokáže rozpočet posunout výrazně výš. Tiger Muay Thai na Phuketu nabízí měsíční balíček tréninků, standardního ubytování a stravovacího kreditu za 42 800 thajských bahtů, tedy při kurzu z 17. srpna 2026 přibližně 27 tisíc korun. Letenka, pojištění, místní doprava a další výdaje jsou navíc.
Jeden takový kemp už posouvá uvedený model k hranici 175 tisíc korun. Po započtení cest na zápasy a dalších výdajů není složité dostat se přes 200 tisíc za rok. Bojovník, který využívá více individuálních služeb nebo absolvuje několik zahraničních kempů, se může dostat výrazně výš. Nejde o oficiální průměr českého MMA, ale o model ukazující, jak rychle se jednotlivé položky sčítají.
A pak je tu náklad, který na žádné faktuře není. Profesionální bojovník potřebuje trénovat často dvakrát denně, jezdit na soustředění a před zápasem omezit práci. Část ceny cesty do UFC tak tvoří i příjem, kterého se vzdá. Pokud by přímé náklady činily například 200 až 400 tisíc korun ročně a cesta na úroveň UFC trvala pět let, bavíme se o jednom až dvou milionech korun ještě před započtením ušlé mzdy.
Ani úspěch na regionální scéně navíc smlouvu nezaručí. Jednou z hlavních vstupních bran je dnes Dana White’s Contender Series, kde bojovníci nastupují přímo o možnost získat kontrakt. Desátá sezona série odstartovala 11. srpna 2026.
Velká finanční úleva přichází až ve chvíli, kdy už je bojovník součástí UFC. Performance Institute poskytuje smluvním atletům bezplatně zázemí pro silovou přípravu, výživu a fyzioterapii. Jenže právě cesta k tomuto servisu může stát roky času a statisíce až miliony korun.
A ani první smlouva automaticky neznamená bohatství. Sean Strickland v červenci 2026 tvrdil, že někteří noví bojovníci nastupují za 10 000 dolarů za zápas a dalších 10 000 dolarů za vítězství, tedy přibližně 209 tisíc plus dalších 209 tisíc korun. Nejde o oficiální jednotný tarif UFC a smlouvy se liší. Strickland zároveň upozornil, že z odměny ještě odcházejí daně a peníze managementu.
Pro českého bojovníka tak cesta do UFC není jen sportovní sázkou. Je to také několikaletá investice bez jistoty návratnosti. A pokud za pět let profesionálního režimu padne milion korun nebo víc, nemusí jít o výstřelek. Může to být cena za možnost vůbec zjistit, zda na nejlepší ligu světa stačí.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek