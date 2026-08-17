Google může chytrým tahem zlevnit notebooky a nastavit opravdu lidové ceny, zatímco jinde lezou ceny prudce nahoru

Na podzim 2026 vstoupí na trh nová kategorie zařízení s názvem Googlebook. Podle oficiálního webu Googlu půjde o vlajkové notebooky spojující ChromeOS a Android, které budou vyrábět Acer, ASUS, Dell, HP a Lenovo. Chytrý tah, který může stlačit cenu dolů, protože část modelů podle dostupných úniků staví na čipech předchozí generace. Běží na nich Snapdragon X Plus a X Elite z roku 2024. Ty jsou stále dostatečně výkonné, ale jejich výrobní náklady jsou nižší. A právě ve chvíli, kdy zbytek notebookového trhu zdražuje kvůli nedostatku pamětí a úložišť, může Google díky tomuto přístupu nabídnout AI notebook za citelně nižší částku než konkurence.
Starší čip, nižší cena, ale rozhodně nejde o slabý stroj
Úniky kolem referenční vývojové platformy s kódovým označením Bluey, které analyzoval specializovaný web GbookHub na základě vývojových stop v Chromium Gerritu, ukazují, že Qualcomm větev Googlebooků staví primárně na čipu Snapdragon X Plus X1P-42-100. Část derivátů pak počítá i se Snapdragonem X Elite X1E-80-100.
Co to v praxi znamená? X Plus X1P-42-100 nabízí 8 jader architektury Oryon, NPU s výkonem 45 TOPS pro lokální AI úlohy, podporu rychlých pamětí LPDDR5x a až 64 GB RAM. To není žádný kancelářský kompromis, jde o čip, který pohání prémiové Windows notebooky za desítky tisíc korun. X Elite pak přidává 12 jader a 42 MB cache při zachování stejného NPU.
Benchmark zachycený na Geekbench pro zařízení „HP Googlebook 14 inch“ ukázal Android 17, 32 GB RAM a skóre 1 896 bodů v jednovláknovém a 9 272 bodů ve vícevláknovém testu. Software ještě není finální, ale čísla naznačují solidní výkon vyššího středu. Kompromis může přijít spíš v grafice nebo počtu portů, ne v základním výpočetním výkonu.
Kolik stojí konkurence a kam by mohl mířit Googlebook
Oficiální cenu žádného Googlebooku zatím nikdo nezveřejnil. Můžeme ale porovnat, kolik dnes stojí notebooky se stejnými čipy v ekosystému Windows:
- Microsoft Surface Laptop 13″ se Snapdragonem X Plus: od 949,99 USD (cca 20 100 Kč bez DPH a marží)
- HP OmniBook 5 s X1P-42-100, 16 GB RAM, 14″ OLED: 1 299,99 USD (cca 27 600 Kč)
- Dell XPS 13 9345 se Snapdragonem X Elite X1E-80-100, 32 GB RAM: 1 499,99 USD (cca 31 800 Kč)
Aby Googlebook působil jako cenový útok, musel by jít pod spodní hranici tohoto srovnání, tedy pod tisíc dolarů. Při červencovém průměrném kurzu ČNB 21,204 Kč za dolar by se levnější varianty mohly v českém maloobchodě pohybovat kolem vyšších desítek tisíc korun. Jde ale o redakční odhad, ne o potvrzený fakt.
Viceprezident Googlu John Maletis v rozhovoru pro Chrome Unboxed popsal Googlebook jako prémiovou kategorii. Nejde tedy o útok na úplný low-end za pět tisíc. Spíš o relativní zlevnění v segmentu AI notebooků, a právě tam je prostor obrovský.
Ceny jiných notebooků letí nahoru
Zatímco Google chystá vstup na trh, zbytek průmyslu PC čelí nepříjemnému tlaku. Podle prognózy IDC klesnou letos globální dodávky osobních počítačů o 11,3 %, ale průměrná prodejní cena naopak vyskočí o 18,3 %.
Za zdražováním stojí nedostatek pamětí DRAM a NAND, který podle analytiků potrvá minimálně do roku 2027. Výrobní kapacita nestačí pokrývat rostoucí poptávku po AI infrastruktuře; servery a datová centra spotřebovávají stejné čipy a paměťové moduly, které potřebují notebooky. IDC navíc uvádí, že ceny se podle současného výhledu nevrátí na úroveň roku 2025 ani po případném zlepšení dostupnosti.
V tomto kontextu vyniká Googleova volba starší platformy Snapdragon. Čipy z roku 2024 už mají stabilní dodavatelský řetězec a nižší výrobní náklady. Google tak může cenový tlak způsobený paměťmi a úložišti obejít, nebo alespoň zmírnit.
Tři dodavatelé čipů místo jednoho
Google nesází jen na Qualcomm. Maletis potvrdil spolupráci s Intelem, Qualcommem a MediaTekem. MediaTek ve svém oficiálním blogu uvádí, že díky androidovému základu Googlebooku přináší velkou nativní integraci bez překladových vrstev.
Tříčipová strategie dává smysl hned z několika důvodů. Google si otevírá architektury x86 i ARM, pokrývá různé výkonové a cenové hladiny a zároveň snižuje závislost na jednom dodavateli. V databázi uniklých zařízení se již objevují konkrétní stopy:
- HP Googlebook 14c – dva modely (cf0010ca a cf0000ca) se objevily přímo na oficiálním webu HP v sekci podpory a záruk
- Acer Googlebook 14 GP714-91N – podle databázových záznamů s procesory Intel Core Ultra 5 325 / Core Ultra 7 355 a 16 nebo 32 GB RAM
- Dell – kódové označení DX13267 odkazuje na další variantu XPS 13
Kódová jména derivátů referenční platformy (Quartz, Mica, Annite, Pic) podle GbookHub odpovídají různým OEM modelům a tvarovým faktorům. Oficiální segmentace zatím potvrzená není, ale dostupné informace ukazují na širokou nabídku, ne na jeden univerzální stroj.
Co to znamená pro kupce v Česku
Česká dostupnost Googlebooků zatím potvrzená není. Oficiální web uvádí pouze podzim 2026 bez specifikace trhů. Pokud by se Česko dostalo do první vlny, reálné ceny v tuzemském maloobchodě budou vyšší než prostý přepočet z dolaru; připočítat je třeba DPH a marže prodejců.
Podle nás je nejzajímavější scénář ten, ve kterém Googlebook se Snapdragonem X Plus skutečně podleze hranici tisíce dolarů. V takovém případě by nešlo jen o další notebook, šlo by o signál pro celý trh, že AI notebooky nemusí automaticky znamenat prémiovou cenovku. A pokud by se to povedlo uprostřed vlny zdražování, konkurence by musela reagovat. Nejspíš ne plošným zlevněním, ale agresivnějšími akcemi a promo cenami u srovnatelných ARM strojů.
Kdo nepotřebuje notebook hned a láká ho androidový ekosystém s integrovanou AI, má důvod počkat do podzimu. Kdo potřebuje jistotu Windows aplikací a okamžitou dostupnost, tomu čekání smysl nedává; finální specifikace, ceny ani český prodej zatím nejsou na stole.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda