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Přes sto lidí z lázní v Jeseníku mělo průjem a zvracení. Zdroj nákazy je neznámý

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Více než sto případů akutních zažívacích obtíží zaznamenali hygienici v uplynulých dnech mezi klienty a návštěvníky lázní v Jeseníkách. Lidé trpěli zejména zvracením, průjmem a bolestmi břicha. Zdroj nákazy je zatím neznámý.
Lázně Jeseník

Lázně Jeseník

Zdroj: Hanácká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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