Ujčík odešel z disciplinárky po nenávistných zprávách a anonymních výhružkách. Nabídky z extraligy odmítl, zůstává v Jihlavě

Když v listopadu 2022 udělil předseda disciplinární komise ELH stopky bratrům Musilovým po zápase Pardubic s Olomoucí, spustil tím lavinu, která se nezastavila u hokejových debat. Majitel Pardubic Petr Dědek ho veřejně označil za „ostudu extraligy“ a obvinil ho, že jeho klub záměrně poškozuje. O tři měsíce později, při prvoligovém utkání Pardubice B – Jihlava, dostal Viktor Ujčík osobní ochranu. Zápas byl vyhodnocen jako rizikový. Ne kvůli fanouškům obou týmů. Kvůli jednomu muži za střídačkou hostů. Trenérovi, který zároveň trestá hráče v nejvyšší soutěži.
Dvojrole, která se nedala udržet
Kritika Ujčíkovy pozice nikdy nebyla jen o jednotlivých verdiktech. Experti i média opakovaně upozorňovali na zásadní systémový problém: šéf disciplinárky zároveň trénuje ambiciózní prvoligový klub, který se každý rok pokouší o postup do extraligy. Bývalý ligový rozhodčí Roman Koreis to v roce 2022 shrnul přímo: Ujčík na tu práci nemá čas a měl by skončit.
Ujčík sám veřejně mluví o nenávistných zprávách a anonymních telefonátech, které po kontroverzních rozhodnutích dostával. Jejich konkrétní obsah neupřesnil. Doložitelné ale je, že tlak přerostl z verbální roviny do bezpečnostní, a to v prostředí, kde disciplinární funkce nebyla nikdy plně profesionalizovaná. Jeden člověk nesl odpovědnost za celou agendu trestání v extralize, aniž by měl k dispozici aparát srovnatelný třeba se zahraničními ligami.
Na oficiálním webu APK LH je už jako předseda disciplinární komise uveden Radim Bičánek. Nástupce není otázkou budoucnosti, je zapsaný v oficiální struktuře soutěže.
Nabídky přišly, Ujčík je odmítl
Odchod z disciplinárky by se dal číst jako uvolnění rukou pro extraligovou kariéru. Ujčík ale opakovaně potvrzuje, že nabídky z nejvyšší soutěže měl, a odmítl je. Které kluby ho oslovily, veřejně neříká. Důvody, proč zůstává v Jihlavě, jsou zato konzistentní napříč rozhovory za poslední dva roky: rodina žije v Jihlavě, k Dukle ho váže osobní historie a chce být tím trenérem, který ji jednou povede v extralize.
Nejde přitom o sentimentální frázi bez reálného podkladu. Od 1. července 2025 drží 80 % podílu v klubu nový většinový majitel Slavomír Pavlíček, který veřejně deklaroval ambici dostat Duklu do extraligy co nejrychleji. Rozpočet je podle jeho slov „razantně jiný“ než v předchozích sezonách. Sportovní stránku přitom nechává Ujčíkovi a sportovnímu řediteli Bedřichu Ščerbanovi. Majitel schvaluje účtenky, trenér skládá sestavu.
Aréna splňuje, baráž zatím ne
Starý argument proti jihlavské extraligové ambici, „nemají zimák“, padl. Horácká multifunkční aréna, otevřená na podzim 2025, prošla před letošní baráží kontrolou APK LH a splnila extraligové licenční standardy. Infrastruktura už bariérou není.
Sportovní průchod baráží ale zůstává brutálně těžký. Jihlava letos:
- Otočila prvoligové finále se Zlínem až v sedmém zápase.
- Do série s Litvínovem vstupovala po vyčerpávajícím programu.
- Prohrála baráž 1:4 na zápasy.
Přesto jde o drobný posun. Dukla jako první prvoligový tým od sezony 2021/22 uhrála v současném barážovém systému alespoň jednu výhru. Na pátý pokus v řadě ale platí statistika: žádný tým z první ligy v tomto formátu nepostoupil. APK LH na podzim 2025 odmítla měnit systém probíhající sezony a pouze deklarovala ochotu o propustnosti soutěží dál jednat. Ke schválení změny pro ročník 2026/27 nedošlo.
Symptom systému, ne jen osobní příběh
Ujčíkův odchod z disciplinárky se dá číst jako osobní úleva: konec anonymních telefonátů, konec bodyguardů na prvoligových zápasech. Podle nás je ale zároveň symptomem systému, v němž jedna výrazná tvář roky nesla tlak za celou disciplinární agendu bez profesionálního zázemí. Funkce nebyla plně oddělená od trenérské práce, nebyla plně placená jako hlavní úvazek a nebyla chráněná institucionálně. Že ji Ujčík vydržel osm let, je spíš výjimka než standard.
Co bude dál s Duklou
Pavlíček má peníze, aréna stojí, Ujčík má volné ruce. Tři podmínky, které Jihlava ještě před dvěma lety neměla splněné najednou. Zbývá ta nejtěžší: projít baráží, nebo doufat ve změnu systému, která zatím není na stole. Ujčík si vybral zůstat právě pro tenhle moment. Jestli se mu vyplatí, ukáže příští duben na ledě.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka