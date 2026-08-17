Rusové v OKTAGONu téměř zmizeli. Novotný vysvětlil proč

Stačí se podívat do UFC a rozdíl je výrazný. Ruská a dagestánská škola produkuje řadu elitních zápasníků, kteří patří k nejlepším na světě. OKTAGON přesto tento obrovský zdroj talentu při budování soupisky prakticky nevyužívá. Důvod Ondřej Novotný vysvětlil poměrně otevřeně.
Zlom přišel v roce 2022
Ještě před ruskou invazí na Ukrajinu Rusové v OKTAGONu úplně nechyběli. Artur Karavaev nastoupil v prosinci 2021 na OKTAGONu 29 a jednomyslným rozhodnutím porazil Omara Santanu.
O necelé tři měsíce později měl Karavaev bojovat s Andrejem Kalašnikem. Turnaj OKTAGON 31 se konal 26. února 2022, tedy pouhé dva dny po začátku ruské invaze na Ukrajinu.
Oba bojovníci chtěli nastoupit a Karavaev se veřejně vyslovil pro mír. Organizace přesto zápas stáhla. V tehdejším stanovisku OKTAGONu vysvětlovala především obavy, aby sportovní duel nebyl zneužit k politickým účelům.
Z původně jednorázového rozhodnutí se postupně stal dlouhodobější směr. Karavaev se do OKTAGONu nevrátil a organizace nezačala ani později ve větším počtu angažovat bojovníky reprezentující Rusko.
Novotný vysvětlil důvod
Ondřej Novotný se k tématu později vrátil v pořadu MMA letem světem. Jeho stanovisko bylo poměrně jednoznačné. Rusko podle něj v současné situaci není trhem ani zemí, jejíž reprezentanty by chtěl OKTAGON aktivně podporovat a nechávat v Česku vydělávat.
Současně upozornil i na druhou stránku věci. Ruští bojovníci podle něj nejsou něčím, co by publikum OKTAGONu výrazně požadovalo. Organizace tak nemá ani obchodní důvod měnit svou strategii jen proto, že z Ruska přichází velké množství kvalitních zápasníků.
OKTAGON dlouhodobě staví velkou část propagace na bojovnících, ke kterým si dokáže vytvořit vztah publikum na trzích, kde pořádá turnaje. Vedle Česka a Slovenska se v posledních letech soustředil hlavně na Německo.
Nejde přitom jednoduše o zákaz lidí s ruskými kořeny. Příkladem je Gleb Shadrin, kterého OKTAGON ve svém profilu popisuje jako bojovníka s ruskými kořeny. V organizaci přesto normálně zápasil. Rozhodující tedy není místo narození nebo původ, ale spíš země, kterou bojovník reprezentuje, a celkový kontext jeho angažování.
Absence ruských reprezentantů v OKTAGONu tak není náhoda ani důsledek nedostatku kvalitních jmen. Jde o vědomé rozhodnutí vedení, ve kterém se spojuje postoj k válce na Ukrajině s obchodní strategií organizace a očekáváním jejího publika.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková