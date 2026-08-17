Jeden spotřebič místo fritézy, trouby i mikrovlnky. V kuchyni zabere méně místa

Na českém trhu se pod názvem „infračervená trouba“ skrývá nejčastěji kompaktní halogenový spotřebič se skleněnou komorou, ventilátorem a halogenovým topným tělesem.
Žádná revoluční fyzika, žádný laserový paprsek z budoucnosti. Princip je prostý: halogenová lampa rozžhaví povrch jídla sálavým teplem, ventilátor rozhání horký vzduch po komoře o objemu 12 až 18 litrů a výsledkem je rychlé opečení bez nutnosti předehřívání. Co přesně se v Česku prodává a za kolik
Nabídka domácích halogenových trub je v českém e-commerce prostředí v roce 2026 spíš skromná. Na Heurece najdete model Lund TO-67640 v rozmezí 878 až 1 199 Kč. E-shop Jipos nabízí KRAFT&DELE KD4135 za 979 Kč, byť momentálně jako nedostupnou položku. Esperanza EKO003 na EVA.cz figuruje jako vyprodaná za 690 Kč v rozbalené variantě. Žádný z těchto modelů nenajdete v hlavních řetězcích s elektronikou.
Úplně jiný svět představuje profesionální segment. Vysokorychlostní pece pro bistra, čerpací stanice a snack provozy (značky jako Merrychef, TurboChef nebo Lainox Oracle) startují na GastroSpotřebiče.cz od 87 000 Kč a šplhají přes 236 000 Kč. Tyto stroje ale kombinují mikrovlny, proudové ofukování a konvekci. S domácí halogenovou troubou sdílejí jen vzdálenou příbuznost v principu, ne v ceně ani ve výkonu.
Které spotřebiče reálně zastoupí
Uživatelský manuál modelu KD4135 uvádí pečení, opékání, smažení, dušení, zapékání, rozmrazování a ohřev pevných potravin. Lund přidává grilování, toastování, vaření a napařování. V praxi to znamená, že halogenová trouba zvládne:
Malou stolní troubu – kuřecí stehna, zapečené brambory, pizza pro jednoho. Horkovzdušnou fritézu – hranolky, řízky, nugety s křupavým povrchem. Výkon 1 200 až 1 400 W je srovnatelný s horkovzdušnou fritézou Philips L (1 400 W). Toastovač a gril – toast, bagety, zapečené sendviče. Částečně mikrovlnku – ohřev včerejší večeře, rozmrazování masa. Podle návodu KD4135 je horkovzdušné rozmrazování rovnoměrnější než v mikrovlnce.
Klíčové slovo je „částečně“. Manuál KD4135 výslovně vylučuje přípravu tekutých a polotekutých pokrmů. Hrnek čaje, talíř polévky, ohřev mléka, na to halogenová trouba není. Mikrovlnka zůstává rychlejší a praktičtější všude tam, kde nepotřebujete kůrku, ale potřebujete dvě minuty a hotovo.
Zdroj fotografie: Foto: Pxfuel Kde naráží na limity
Objem je první a nejtvrdší hranice. Dvanáct až osmnáct litrů pojme porci pro jednoho, maximálně dva lidi. Plnohodnotná vestavná trouba má typicky 72 litrů, čtyřikrát víc. Kdo peče nedělní roládu pro rodinu nebo dva plechy cukroví, halogenovou troubou to neřeší.
Druhý limit je fyzika proudění. Jídlo v malé komoře musí být rozložené s rozestupy, jinak se opéká jen povrch a střed zůstává studený. Někdy je potřeba porci obrátit v polovině času. To není vada, je to vlastnost kompaktního spotřebiče, se kterou je třeba počítat.
A pak je tu otázka úspory energie. Výrobce Esperanza uvádí až o 45 % nižší spotřebu oproti konvenční troubě. Při srovnání příkonů to dává smysl: halogenový model s 1 300 W proti vestavné troubě s 3 390 W a spotřebou 0,69 kWh na cyklus. Jenže proti horkovzdušné fritéze žádný prokazatelný náskok neexistuje. Philips u své fritézy sám deklaruje až o 70 % nižší energii oproti tradiční troubě. Nezávislý srovnávací test na stejném jídle se nám nepodařilo dohledat.
Pro koho to dává největší smysl
Halogenová infračervená trouba není zabiják všech spotřebičů. Je to kompaktní řešení pro konkrétní situace. Největší smysl dává v malé domácnosti (jednotlivec, pár, senior), kde se vaří menší porce a kde je na lince málo místa. Rozměry kolem 38 × 33 × 20 cm znamenají, že zabere zhruba tolik co rychlovarná konvice vedle toustovače. Pokud dnes používáte zvlášť malou troubu, horkovzdušnou fritézu a toastovač, můžete tři spotřebiče nahradit jedním.
Co se bezpečnosti týče: infračervené záření patří podle
WHO mezi neionizující záření. Reálné riziko je praktické: horké sklo, pára, popálení při neopatrné manipulaci. Certifikované modely splňují evropskou směrnici 2014/35/EU.
Infračervená trouba v domácím provedení je dnes v Česku okrajová kategorie s omezenou nabídkou a cenami pod tisícovku. Kdo hledá jeden spotřebič pro rychlé křupavé jídlo v malé porci, najde v ní překvapivě schopného pomocníka. Kdo čeká univerzální náhradu celé kuchyně, bude potřebovat víc než skleněnou kouli s halogenem.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková