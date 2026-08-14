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Italská armáda přebírá první bojová vozidla KF41 Lynx, očekává se objednávka tanků KF51 Panther

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Itálie zahájila dodávky obrněných vozidel pěchoty KF41 Lynx a v nejbližších měsících očekává další dvě zakázky s Leonardem a Rheinmetallem – včetně prvního kontraktu na tank KF51 Panther v rámci programu NMBT.
Italská armáda přebírá první bojová vozidla KF41 Lynx, očekává se objednávka tanků KF51 Panther

Italská armáda přebírá první bojová vozidla KF41 Lynx, očekává se objednávka tanků KF51 Panther

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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