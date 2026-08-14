Italská armáda přebírá první bojová vozidla KF41 Lynx, očekává se objednávka tanků KF51 Panther

Italská armáda podle vyjádření generálního ředitele Leonarda Lorenza Marianiho na konferenci k výsledkům za první pololetí 2026 očekává v nejbližších měsících podpis dvou nových kontraktů se společným podnikem Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV). První se má týkat pokračování programu A2CS na bojová vozidla pěchoty odvozená od německého KF41 Lynx, druhý má odstartovat pořízení
hlavního bojového tanku na bázi KF51 Panther v rámci programu NMBT (New Main Battle Tank). Podle Marianiho na tomto prvním kontraktu v rámci A2CS už joint venture aktivně pracuje.
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Jde o dosud největší modernizaci pozemních sil italské armády za poslední desetiletí. Podle otevřených zdrojů má Itálie v konečném součtu pořídit 1 050 vozidel KF41 Lynx a 272 tanků na bázi KF51, dohromady tedy 1 322 obrněných vozidel. Financování by mělo být částečně kryto evropskými úvěry SAFE (Security Action for Europe), určenými k posílení obranných kapacit členských států EU.
Od Ariete k Pantheru
Základem italského programu je nahrazení Itálie proto v listopadu 2024 spolu s Rheinmetallem založila společný podnik LRMV rozdělený rovným dílem 50:50, který má zajistit vývoj i výrobu obou platforem s tím, že přibližně 60 % produkčních činností, včetně finální montáže, integrace palubních systémů a testování se má odehrávat v italském závodě v La Spezii. zastaralých tanků C1 a C2 Ariete, z nichž je dnes provozuschopná jen menšina flotily.
KF41 Lynx je novější a delší varianta rodiny obrněných vozidel Lynx, kterou Rheinmetall poprvé představil v roce 2018 jako nástupce staršího KF31. Oproti předchůdci je vozidlo o zhruba deset tun těžší a s přídavným pancéřováním se jeho hmotnost pohybuje mezi 34 a 50 tunami, což z něj dělá jedno z nejtěžších a nejlépe chráněných bojových vozidel pěchoty na trhu. Modulární koncepce umožňuje osadit vozidlo věží s kanonem ráže 30 nebo 35 mm doplněným koaxiálním kulometem ráže 7,62 mm a upravovat úroveň pancéřování i vybavení podle konkrétní role – od klasického transportéru pěchoty přes velitelské stanoviště až po samohybný minomet nebo průzkumnou variantu. Užitečná nosnost platformy dosahuje díky modularitě až 18 tun.
KF51 Panther, poprvé veřejně představený Rheinmetall jej původně nabízel s kanónem ráže 130 mm typu Future Gun System, doplněným aktivním obranným systémem StrikeShield a měkkým protiopatřením ROSY. Analytické odhady k italské verzi se však rozcházejí – zatímco část zdrojů hovoří o zachování ráže 130 mm, jiné uvádějí, že italská varianta NMBT by mohla používat modernizovaný 120mm kanon typu L55A1 vyráběný Leonardem v La Spezii, integrovaný do dálkově ovládané věže identické s prezentovanou verzí KF-51U. Údaj tedy není v tuto chvíli jednoznačně potvrzen a bude záviset na finální podobě kontraktu. Rheinmetallem v roce 2022 na výstavě Eurosatory, staví na podvozku odvozeném od Leopardu 2A4, nese ovšem zcela novou bezosádkovou věž. KF51 Panther, Filip Klasna, Volné dílo
Tank je navržen s plně digitalizovanou architekturou podle standardu NGVA, což umožňuje bezproblémovou integraci senzorů a zbraňových systémů. Tato architektura podporuje budoucí automatizaci a rozhodovací systémy založené na umělé inteligenci.
Itálie objednala prvních 21 kusů KF41 Lynx v mezinárodní sériové modifikaci v listopadu 2025, dodávky začaly už v prosinci téhož roku a o měsíc později proběhlo oficiální předání prvních čtyř vozidel. Druhá připravovaná zakázka se má týkat už čistě italské verze Lynxu, která by měla nést italskou věž Hitfist od Leonarda; její dodávky se podle dostupných informací očekávají až od let 2028–2029, tedy po dokončení potřebných úprav.
U tanku KF51 Panther se očekává, že nadcházející kontrakt bude směřovat k dokončení mezinárodní modifikace, na které se stále pracuje. Dodávky do Itálie jsou aktuálně plánovány na rok 2029, přičemž lokální varianta NMBT přijde na řadu ještě později. Pokud budou obě zakázky v nejbližších měsících skutečně podepsány, reálné dodávky techniky lze očekávat až s odstupem dvou až tří let, přičemž cena pravděpodobně zohlední i náklady na dokončení vývoje.
Zdroj:
Defense Express, Defense Mirror.com, Rheinmetall Auto/Licence fotografie: Panther KF51, Rheinmetall