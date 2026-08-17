Poměr 3:1 rozhoduje, jestli kompost voní po lese, nebo páchne. Většina zahrádkářů ho míchá přesně naopak

Představte si klasický scénář: na zahradu dorazí nový kompostér, do něj putují slupky od brambor, zbytky salátů, sedliny z kafe. Po dvou týdnech z něj táhne kyselý puch a obsah vypadá stejně jako v den, kdy tam přistál. Problém přitom nevznikl tím, co jste dovnitř hodili. Vznikl tím, co jste tam nedali, a hlavně jak jste to celé poskládali.
Jeden krok, který změní start
Univerzitní návody pro domácí kompostování se shodují na jednom detailu, který začátečníci běžně přeskočí: mezi první vrstvy materiálu vložit centimetr až dva zralého kompostu nebo obyčejné zahradní zeminy. Proč? Protože čerstvé kuchyňské zbytky samy o sobě neobsahují dostatek rozkladných mikroorganismů. Lopata zeminy nebo hrst hotového kompostu od souseda funguje jako očkovací dávka, nastartuje bakteriální a houbovou aktivitu, která celý proces pohání.
Jenže tady je zásadní háček. Samotný startér, ať už lopata hlíny, nebo kupovaný přípravek, kompost nezachrání, pokud jsou základy špatně. Bez suchých hnědých materiálů, bez kyslíku a bez správné vlhkosti bude hromada hnít úplně stejně. Startér je zapalovač. Ale bez dřeva oheň nevznikne.
Proč to vlastně smrdí
Zápach z kompostu má téměř vždy jednu příčinu: anaerobní rozklad. Mokré kuchyňské zbytky slehnou, vytlačí vzduch a místo aerobního rozkladu nastoupí bakterie, které produkují sirovodík a amoniak. Výsledek je cítit na několik metrů.
Typický viník vypadá takhle: začátečník nosí do kompostéru hlavně „zelené“ materiály (trávu, slupky, zbytky ovoce) a nemá vedle kompostéru
připravenou jedinou zásobu suchých „hnědých“ složek. Žádné suché listí, žádný drcený karton, žádnou slámu. Každá nová dávka mokrých zbytků tak přistane na předchozí mokrou vrstvu. Hromada se utěsní, přestane dýchat a začne zapáchat.
Správný poměr je přitom jednoduchý: zhruba dva až tři díly hnědých materiálů na jeden díl zelených. A každou dávku kuchyňských zbytků okamžitě zakrýt suchou vrstvou: kartonem, pilinami, suchým listím. Kdo tohle dodržuje, většinou zápach neřeší nikdy.
Záchranný plán v sedmi krocích
Pokud váš kompost už smrdí, není důvod začínat od nuly. Stačí zasáhnout ve správném pořadí:
Zastavte přísun mokrých zbytků – dnes, hned. Vyberte nevhodné příměsi – maso, mléčné výrobky, tuky, kosti. Ty do běžného domácího kompostu nepatří. Celou hromadu překopejte – vidlemi, lopatou, čímkoli. Cíl je dostat dovnitř vzduch. Při míchání přidávejte suché hnědé materiály – drcený karton, suché listí, slámu, piliny. Zkontrolujte vlhkost – zmáčkněte hrst směsi. Má držet pohromadě jako ždímaná houba, ale nesmí z ní kapat voda. Pokud teče, je moc mokrá; pokud se rozpadá, lehce dovlhčete. Přimíchejte lopatu zralého kompostu nebo zeminy – teprve teď, když je struktura opravená. Od příště každou dávku kuchyňských zbytků zahrabte a zakryjte hnědou vrstvou.
Zlepšení se projeví během dnů, hromada by měla znovu začít produkovat teplo. Hotový kompost pak podle podmínek vznikne za tři až pět měsíců.
Zdroj fotografie: Foto: Play It Again – licence CC BY-SA 4.0 Kupovaný startér versus lopata hlíny
V českých hobby marketech najdete urychlovače kompostu od zhruba 95 Kč. Na Hornbachu stojí AgroBio granulát 1 kg 95 Kč, Radivit 1 kg vyjde na 149 Kč, tekutý Agro se zeolitem na 159 Kč za litr. V OBI nabízejí Forestinu za 159 Kč za půl litru s deklarací hotového kompostu za dva až tři měsíce, ovšem „při pravidelném používání a současném dodržení zásad kompostování“, jak stojí přímo na produktové stránce.
Podle nás je pro běžného začátečníka praktičtější investovat nula korun: lopata zralého kompostu ze starší hromady nebo obyčejná zahradní zemina dodá mikroorganismy stejně spolehlivě. Komerční přípravek je komfortní urychlení, ne náhrada základů. Kdo nemá vyřešený poměr surovin a provzdušnění, ten si za 159 Kč koupí jen dražší zklamání.
Mnohem cennější „investice“ je mít trvale po ruce pytel suchého listí nebo nařezaného kartonu. Stojí to čas na podzimní hrabání, ale vyřeší devadesát procent začátečnických problémů.
Co ještě brzdí rozklad a jak si to ověřit
Kromě poměru surovin hraje roli objem. Aktivní hromada potřebuje zhruba kubík materiálu, aby udržela dostatečné teplo pro rychlý rozklad. Malé kompostéry a otočné tumblery se do ideálních teplot dostávají hůř, a to je jeden z důvodů, proč některým začátečníkům „nefunguje ani kupovaný startér“.
Další častá brzda: průběžné přihazování do jedné komory. Kdo neustále přidává čerstvé zbytky k rozpracované směsi, zpomaluje celý proces. Univerzitní zdroje uvádějí u dávkově založené hromady dobu zrání čtyři až osm týdnů, zatímco u průběžně doplňované komory je to dvanáct až osmnáct měsíců. Řešení nemusí být drahé: stačí dvě komory vedle sebe, jednu plníte, druhá dozrává.
A ještě český detail: plošnou povinnost zakrývat soukromý zahradní kompostér se nám nepodařilo dohledat, ale lokální pravidla mohou existovat v obecní vyhlášce. Kdo si chce být jistý, najde předpisy své obce ve
Sbírce právních předpisů ÚSC.
Kompost není věda. Je to pytel suchého listí vedle kompostéru, lopata zeminy na začátku a návyk zakrývat každou mokrou vrstvu suchou. Kdo tohle zvládne, ten řeší vůni levandule na záhonu, ne zápach z rohu zahrady.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková