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Pod antarktickým ledem našel krajinu, kterou nikdo předtím neviděl. Při návratu pod led ale náhle zmizel

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Z povrchu vypadá antarktický šelfový ledovec jako obrovská zamrzlá plošina. Pod hladinou ale pokračuje ještě stovky metrů a jeho spodní strana zůstává pro satelity prakticky neviditelná. Právě tam se v roce 2022 vydal sedmimetrový autonomní robot Ran.
Pod antarktickým ledem našel krajinu, kterou nikdo předtím neviděl. Při návratu pod led ale náhle zmizel

Pod antarktickým ledem našel krajinu, kterou nikdo předtím neviděl. Při návratu pod led ale náhle zmizel

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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