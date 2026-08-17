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V hlavní rolích nového seriálu Prima+ se objeví Kristýna Ryška a Kryštof Hádek

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Televize Prima dnes v Bratislavě začala točit nový seriál, určený pro streamovací platformu Prima+. Série Stvůry (foto) je inspirována detektivní trilogií spisovatelky Kristýny Trpkové a její diváci budou sledovat dvojici kriminalistů Lauru Linhartovou a Adama Beneše při "vyšetřování těch nejzávažnějších zločinů".
V hlavní rolích nového seriálu Prima+ se objeví Kristýna Ryška a Kryštof Hádek

V hlavní rolích nového seriálu Prima+ se objeví Kristýna Ryška a Kryštof Hádek

Zdroj: Borovan.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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