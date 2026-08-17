Djokovič v Cincinnati vedl a pak se musel nechat ošetřit. Následně ho vyřadil 90. hráč světa Tirante

Sobotní odpoledne v Cincinnati začalo jako rutina. Djokovič, trojnásobný šampion turnaje s bilancí 19:1 od roku 2018, rozebral 25letého Thiaga Agustína Tiranteho za necelých čtyřicet minut a vzal úvodní set 6:2. Pak přišel zlom, který se nedal přehlédnout ani z nejvyšších řad tribuny. Srb si vyžádal lékařské ošetření, tempo jeho úderů kleslo a zbylé dva sety skončily shodně 4:6 z jeho pohledu. Zápas trval dvě hodiny a čtyřiačtyřicet minut. Djokovič ho dohrál, ale vypadl hned ve svém úvodním utkání turnaje.
Zlom po prvním setu
Kdo sledoval jen skóre prvního setu, neměl důvod pochybovat. Djokovič servíroval čistě, diktoval výměny a Tirante vypadal jako sparingpartner. Jenže mezi sety se obraz převrátil. Srb začal ztrácet pohyb, jeho forhend ztratil hloubku a po ošetření se na kurt vrátil viditelně limitovaný. Tirante okamžitě využil prostor, začal hrát agresivněji do otevřeného kurtu a oba následující sety získal 6:4.
Důležitý detail: nešlo o skreč. Djokovič vzdoroval až do posledního míče. Oba ztracené sety byly těsné, což ukazuje, že i s fyzickým handicapem zůstával nebezpečný. Ale nestačilo to.
Tirante není náhodný jezdec
Titulek pracuje s číslem 90, ale oficiální ATP media notes k tomuto zápasu vedly Tiranteho jako světovou padesátku, šlo o jeho kariérní maximum a debut v Top 50. Bývalá juniorská světová jednička přijela do Cincinnati v životní formě. Jeho skalpy před zápasem s Djokovičem:
- Andrej Rublev (tehdy č. 8), Båstad 2024
- Ben Shelton (č. 9), Houston 2026
- Taylor Fritz (č. 9), Montreal 2026, tedy týden před Cincinnati
Bilance 3:1 proti Top 10 před zápasem s Djokovičem. Čtvrtá výhra nad elitní desítkou a zdaleka největší jméno v kolekci. Tirante není outsider, který trefil den života. Je to hráč, který systematicky roste a umí hrát proti favoritům.
Djokovičův problém mimo grandslamy
Samotná prohra by šla odbýt jako epizodu. Jenže ATP media notes z nedělního programu Cincinnati přidaly číslo, které mluví hlasitěji než jedno skóre: na severoamerických letních Masters (Kanada a Cincinnati) je Djokovič od roku 2024 pouhých 1:5. Jedna výhra, pět porážek. U hráče, který na tomto turnaji mezi lety 2018 a 2023 prakticky neprohrával, je to propastný propad.
Na grandslamech přitom stále drží vysoký strop, letos finále Australian Open, loni semifinále Wimbledonu. Kontrast je zřejmý. Na velkých akcích mu pomáhá delší rytmus mezi zápasy, prostor pro regeneraci a cílené špičkování formy. Na přípravných turnajích, kde se hraje den za dnem v letním vedru, se kumulace zátěže projevuje mnohem drsněji.
Co řekl Djokovič po zápase
Podle citace, kterou přinesla BBC Sport, Srb po utkání mluvil o zdravotním problému, který ho trápí „posledních pár let“ a dělá větší potíže hlavně v horku a vlhku. Konkrétní diagnózu neuvedl. Nemluvil o jednorázovém kolapsu, naopak naznačil, že jde o opakující se stav, se kterým se učí žít.
V žebříčku ATP zůstává na pátém místě se 3 760 body, s dostatečným odstupem od Medveděva (3 620) a de Minaura (3 560). Jedna prohra v druhém kole ho z elitní osmičky neshodí. Ale každý další podobný výpadek ten polštář ztenčuje.
Veteránský rekord a nová realita
Vstupem na kurt v Cincinnati Djokovič vyrovnal Feliciana Lópeze na 139. startu v turnajích Masters 1000. Rekord, který podtrhuje jeho výjimečnou kariérní délku. Jenže právě ta délka teď naráží na fyzické limity, které se na přípravných turnajích projevují mnohem ostřeji než na grandslamech.
Další turnajový program Djokoviče před US Open zůstává nejasný. Podle nás je důležitější sledovat jeho zdravotní stav než výsledky, protože ten první dnes určuje ty druhé.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář