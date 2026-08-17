Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Mladík na Pelhřimovsku dostal od nezletilých dívek peníze a koupil jim láhev vodky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Policisté z Kamenice nad Lipou vyjížděli v neděli 16. srpna do Černovic, a to kvůli třem nezletilým opilým dívkám. Jak se ukázalo, lahev vodky jim koupil osmnáctiletý mladík.
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Jihlavská Drbna
Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Zemřel spoluzakladatel a sládek pivovaru Bernard Josef Vávra. Bylo mu 66 let
Zemřel spoluzakladatel a sládek pivovaru Bernard Josef Vávra. Bylo mu 66 let
KOČIČÍ JIHLAVSKÁ HISTORIE VIII.: Bedřich Smetana. Inspirací pro kariéru mu byla kočka
KOČIČÍ JIHLAVSKÁ HISTORIE VIII.: Bedřich Smetana. Inspirací pro kariéru mu byla kočka

Krajské město Vysočiny má za sebou dlouhou historii. Jihlavák Jaroslav Matějka, kterého řada lidí zná třeba...

Drogy, opilí řidiči, napadení, výtržnosti. Magmafest zaměstnal také policii
Drogy, opilí řidiči, napadení, výtržnosti. Magmafest zaměstnal také policii

Jihlavský amfiteátr o uplynulém víkendu žil festivalem Magmafest. A jak dnes po obědě informovala policejní...

Řidič zastavil na kruháči u Jihlavy. Nadýchal přes tři promile alkoholu
Řidič zastavil na kruháči u Jihlavy. Nadýchal přes tři promile alkoholu

Na záchytce v Jihlavě skončil sedmašedesátiletý muž, který řídil pod vlivem alkoholu. Policie ho zastavila...

Česko v týdnu čekají přeháňky i bouřky. Extrémní teploty nebudou
Česko v týdnu čekají přeháňky i bouřky. Extrémní teploty nebudou

Česko v tomto týdnu čekají přeháňky i bouřky, ojediněle mohou být doprovázené přívalovým deštěm či...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.