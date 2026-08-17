Okurky zalévané studenou vodou z hadice přestanou plodit do týdne. Tohle dělá většina zahrádkářů a pak se diví slabé úrodě

Okurka setá
(Cucumis sativus) dokáže skvěle růst na záhonku i ve skleníku. Aby se jí však dařilo opravdu maximálně, je třeba se v jednotlivých fázích jejího života řídit zaručenými tipy a radami. Nechte si poradit od zkušených zahradníků a doveďte letos svou okurkovou úrodu k dokonalosti. Správný výběr okurkových sazenic
Nezáleží na tom, zda si pořizujete okurky ve formě semen nebo už vzrostlých sazenic. Pokud s nimi teprve začínáte, pak rozhodně vsaďte na ty, které jsou v našich podmínkách již prověřené. Jde například o:
Partner F-1 (partenokarpická odrůda), Karlos F-1 (partenokarpická odrůda), Charlotte F-1 hybrid, Anya F-1 hybrid, Bush Champion F-1 (ideální druh pro pěstování v květináči), Junak F-1 (partenokarpická odrůda), Bohdana F-1 (odolná proti chorobám) Carine F-1 (raná partenokarpická odrůda).
Tyto druhy jsou zvyklé na naše podmínky, takže je budou v menší míře ohrožovat taková obávaná onemocnění jako
plíseň šedá, hniloba kořenů, padlí nebo bakterióza. Pokud by se však přece jen objevily, pak pro jejich potlačení obvykle stačí některý z volně dostupných lidových prostředků, jako je zelená skalice, manganistan draselný, soda, ocet, dehtové mýdlo, kyselina boritá či amoniak. Kde zasadit okurky
Okurky mají rády teplé a vlhké stanoviště, stejně jako uvolněnou půdu plnou živin (důležitý je pro ně především draslík, dusík a fosfor). Jde o rostliny I. trati, které je
možné na záhon vysazovat již v prvním roce od aplikace hnoje. Mimochodem do stejné skupiny patří například i zelí, kapusta, květák, brokolice, cuketa, dýně, rajčata (trpasličí odrůdy), brambory (rané), celer apod. Zdroj fotografie: Depositphotos Zdroj fotografie: Depositphotos
A vyžadují také hodně slunečního světla. Při výsadbě okurek proto vyberte takové místo, které má v podloží dostatečnou drenáž a úrodnou půdu. Pro začátek ze záhonu
odstraňte všechny kameny, klacky nebo jiné nečistoty. Sazenice pak vysazujte do jamek a podle potřeby k nim přidávejte i oporu. Samozřejmě je můžete pěstovat i u plotu nebo místo záhonu vsadit na pěstování v nádobách. Jakou zeminu pro okurky
Nejdůležitější je však na půdě určené pro tyto rostliny její reakce – měla by být totiž nejlépe zásaditá. Ideální pH půdy se pohybuje mezi hodnotami 6,5 a 7.
Podle potřeby je pak třeba zeminu odkyselit nebo okyselit. Mnohem častější je ta první varianta – v takovém případě jednoduše rok před výsadbou zavápněte. Ale pamatujte, že čerstvě navápněná půda rozhodně není pro jejich pěstování vhodná! Jak správně zalévat okurky
Svým
okurkám vždy zajistěte neustálý přístup k vodě – a to zejména během suchých letních dní. Nejlépe jim poslouží večerní zálivka vlažnou vodou (pozor, nikdy ne studenou přímo z vodovodního řadu). Ovšem pokud bojujete se slimáky, zalévejte naopak spíše ráno. Záhony totiž stihnou trochu více vyschnout a navečer nebudou svou vlhkostí lákat tyto nevítané návštěvníky. Zdroj fotografie: Depositphotos Zdroj fotografie: Depositphotos Vhodní sousedé pro okurky
Tuto zeleninu je možné využít i pro tvorbu kombinovaných výsadeb. Skvělými společníky jí budou:
salát, kopr, celer, kukuřice nebo slunečnice.
Jakmile okurky dostatečně vyrostou, je nutné zaštípnout hlavní výhon za třetím nebo čtvrtým listem. Nutné je také sbírat okurky včas – pokud necháte (byť omylem) některý plod přerůst, může se tvorba dalších zcela zastavit.
Jaké jsou vaše triky pro pěstování okurek?
VIDEO U větších okurek je třeba zaštípnout hlavní výhon za třetím nebo čtvrtým listem. Podívejte se, jak na to
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři