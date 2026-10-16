Acer odhaluje dva nové tablety Iconia Tab

Acer odhaluje dva nové tablety Iconia TabPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Acer odhaluje dva nové tablety Iconia TabZdroj: Acer Iconia Tab 12 5G | Zdroj: Acer
Článek byl publikován 16.10.2026 14:00
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