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Acer odhaluje dva nové tablety Iconia Tab

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Nejznámější řada tabletů Iconia Tab od společnosti Acer se rozšiřuje o dva čerstvé přírůstky, které na trh míří pod názvy Iconia Tab 11 5G a...
Acer odhaluje dva nové tablety Iconia Tab

Acer odhaluje dva nové tablety Iconia Tab

Zdroj: Acer Iconia Tab 12 5G | Zdroj: Acer
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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