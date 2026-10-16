Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Nová Tesla Roadster zrychlí z nuly na sto za 0,8 sekundy. Umí jezdit vzhůru nohama i létat

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Po devíti letech čekání a nekonečných odkladech je to tady. Tesla představila nový Roadster, jenž s původním konceptem nesdílí téměř nic. V rámci velkolepého představení...
Nová Tesla Roadster zrychlí z nuly na sto za 0,8 sekundy. Umí jezdit vzhůru nohama i létat

Nová Tesla Roadster zrychlí z nuly na sto za 0,8 sekundy. Umí jezdit vzhůru nohama i létat

Zdroj: Tesla Roadster při představení, zdroj: Tesla
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 09:30

Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Huawei údajně plánuje novou značku telefonů Xingmang, cílit by měla na střední třídu
Huawei údajně plánuje novou značku telefonů Xingmang, cílit by měla na střední třídu
Nothing chystá chytré brýle. Na výběr budou s kamerou i bez ní
Nothing chystá chytré brýle. Na výběr budou s kamerou i bez ní

Nothing podle nejnovějšího úniku pracuje na chytrých brýlích. O tom, zda je chcete mít i s kamerou, ale...

Google posiluje ochranu Androidu proti podvodům. Umělá inteligence odhalí falešné zprávy i telefonáty z bank
Google posiluje ochranu Androidu proti podvodům. Umělá inteligence odhalí falešné zprávy i telefonáty z bank

Ve zkratce: Google zavádí pro Android nové bezpečnostní nástroje využívající umělou inteligenci k detekci...

Samsung Health dostává velkou aktualizaci: chytřejší spánek, integrace Stravy i analýza jídla pomocí AI
Samsung Health dostává velkou aktualizaci: chytřejší spánek, integrace Stravy i analýza jídla pomocí AI

Ve zkratce: Aplikace Samsung Health zjednodušuje spánkový koučink, který nyní vyžaduje analýzu pouze dvou...

Podcast: Otestovali jsme iPhone 18 Pro Max a Apple Watch 12
Podcast: Otestovali jsme iPhone 18 Pro Max a Apple Watch 12

Míra s Michalem si vzali pod lupu nejnovější generaci zařízení od Applu. V dnešním díle podrobně rozebírají...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.