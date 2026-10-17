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Čína staví „umělé slunce“ a je v polovině. V roce 2030 má poprvé vyrobit elektřinu levnější než z uhlí i jádra

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V Číně je hotová víc než polovina montáže fúzního tokamaku BEST. Do konce dekády má poprvé dosáhnout režimu, který přiblíží fúzní elektřinu realitě.
Čína, umělé slunce

Čína, umělé slunce

Zdroj: South China Morning Post
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 17.10.2026 04:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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