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Google platí odškodné za předplatné, které se tiše obnovovalo. Na účty v Google Play padá zhruba 127 korun

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Google posílá peníze uživatelům, kterým se v Google Play obnovovala předplatná za podmínek schovaných hluboko v textu. Žádost podávat nemusíte, kredit přichází sám. Nárok má ale jen úzce vymezená skupina lidí a české účty mezi ně obvykle nepatří.
Google platí odškodné za předplatné, které se tiše obnovovalo. Na účty v Google Play padá zhruba 127 korun

Google platí odškodné za předplatné, které se tiše obnovovalo. Na účty v Google Play padá zhruba 127 korun

Zdroj: Foto: Solomon203 - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 19:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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