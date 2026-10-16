Google platí odškodné za předplatné, které se tiše obnovovalo. Na účty v Google Play padá zhruba 127 korun

Spor vedený pod označením Uzair, et al. v. Google LLC se týká let 2014 až 2019, přesně období od 30. května 2014 do 27. října 2019. Žalobci tvrdili, že Google zákazníkům tehdy dostatečně jasně neřekl, že se jejich předplatné samo obnoví, kolik bude stát další období a jak se dá zrušit. Rozhodující podmínky podle nich ležely až za 29 až 30 obrazovkami textu. Google jakékoli pochybení odmítá, a uzavřené vyrovnání proto nelze brát jako přiznání viny. Obě strany jím chtěly spor ukončit.
Kdo patří do kalifornské skupiny a kam se mohou obrátit Češi
Kredit dostanou jen lidé, kteří spadají do příslušné skupiny spotřebitelů v Kalifornii a ve sledovaném období zaplatili přes fakturační systém Google Play aspoň jedno automatické obnovení předplatného. Z nároku vypadává předplatné Google Drive, předplatné zrušené během bezplatné zkušební doby a také nákupy, za které Google vrátil celou částku.
Na internetu kolují zprávy, které vyznívají, jako by peníze měl dostat každý, kdo kdy v Google Play něco koupil. Jsou zavádějící. Používání obchodu v Česku ani nákup aplikace v něm na kompenzaci nárok nezakládá.
Pro evropské uživatele platí vlastní pravidla ochrany spotřebitele. Evropská komise a síť evropských spotřebitelských úřadů CPC už dříve vyzvaly Google, aby zákazníkům podával přehlednější informace, a firma se v EU zavázala k některým změnám v podmínkách a nákupech. Kdo má jako český spotřebitel podezření, že ho obchodník o automatickém obnovení předplatného dostatečně neinformoval, může se obrátit na Českou obchodní inspekci nebo zkusit mimosoudní řešení spotřebitelského sporu (ADR). Kredit do Google Play z toho automaticky nevyplývá.
Kolik z odhadu zbude po zaplacení advokátů a správy
První oznámení počítala s kompenzací kolem 5,85 dolaru na osobu, tedy přibližně 135 Kč. Ve finálních podkladech pro soud průměr klesl na zhruba 5,53 dolaru, asi 127 Kč, protože se z něj odečetly advokátní odměny a administrativní náklady. Ty z každé výplaty ukrojily v průměru 32 centů.
Podle memoranda k finálnímu schválení stálo první obnovení předplatného většinu členů skupiny 8 až 10 dolarů. Průměrná kompenzace tak odpovídá zhruba 60 % této částky a nepokryje ani cenu jediného obnovení, kvůli kterému se spor vedl.
Forma výplaty se řídí stavem účtu. Kdo má aktivní účet Google Play, dostane peníze přímo do zůstatku. Podle podmínek vyrovnání tento kredit nevyprší a dá se utratit za aplikace, hry, filmy, knihy a další způsobilé položky včetně předplatného. Majitelům neaktivních účtů přijdou peníze elektronicky přes PayPal nebo Zelle. Vracení na původní platební kartu dohoda nepočítá, protože individuální výpočty by podle soudních podkladů znamenaly nepřiměřené náklady. Papírové šeky strany nezvolily mimo jiné proto, že poštovní adresy často nejsou aktuální.
Peníze, které se nepodaří doručit, se Googlu nevracejí, ale půjdou jako takzvaný cy pres dar do fondu California State Bar's Justice Gap Fund. Ten podporuje přístup lidí k právní pomoci.
Přes 400 tisíc doručených e-mailů po sedmi letech sporu
Žaloba běží od roku 2018. Během řízení se měnilo její znění, soud řešil, jak vymezit skupinu žalobců, a strany prošly rozsáhlým dokazováním i několika koly mediace. Na dohodě se shodly 18. září 2025 a její úplné znění podepsaly v prosinci téhož roku. Předběžné schválení přišlo od kalifornského soudu v lednu 2026.
Administrátor vyrovnání, společnost Verita, začal oznámení rozesílat 10. března 2026. Druhou vlnu poslal 26. března, když dohledal další e-mailové adresy. K 4. červnu 2026 bylo úspěšně doručeno 427 262 zpráv. Ze všech oslovených podalo platnou žádost o vyloučení z vyrovnání jen 25 lidí a platnou námitku nevznesl nikdo.
Konečné schválení soud udělil 24. července 2026. Podle harmonogramu se měly kredity rozdělit do 75 dnů od chvíle, kdy dohoda po tomto schválení nabude účinnosti, takže na podzim 2026 už mohou být na účtech. Celou věc uzavře kontrolní jednání 1. dubna 2027, na kterém administrátor a právní zástupci předloží přehled vyplacených a nedoručených kompenzací.
Kde v aplikaci Obchod Play hledat připsaný zůstatek
Žádný formulář vyplňovat nebylo potřeba, kompenzace se rozděluje automaticky. Oznámení hledejte ve schránce, která je propojená s vaším účtem Google Play, a projděte i složky Promo akce, Aktualizace a Spam. Zůstatek zjistíte v aplikaci Obchod Play v sekci Profil, pod položkou Platby a předplatné, dál v Platebních metodách a nakonec v Zůstatku Google Play. Názvy se mohou podle verze aplikace a nastavení účtu mírně lišit.
Kolem podobných výplat se objevují podvodné zprávy. Google si o heslo e-mailem neříká. Když vám zpráva připadá podezřelá, na odkazy v ní neklikejte a informace si ověřte přímo v účtu. Google ve svých doporučeních radí kontrolovat skutečnou adresu odesílatele a při pochybnostech sáhnout po bezpečnostních nástrojích účtu. Oficiální informace o vyrovnání zveřejňuje web PlayStoreSubscriptionSettlement.com.