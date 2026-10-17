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Zuzana Kocumová vyhrála světový titul ve Spartan sprintu

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Liberecká závodnice a politička Zuzana Kocumová dosáhla v posledních týdnech dvou velkých sportovních úspěchů. Po titulu mistryně Evropy v závodech Spartan ovládla také sprint na světovém šampionátu v chorvatském Hvaru.
Zuzana Kocumová vyhrála světový titul ve Spartan sprintu

Zuzana Kocumová vyhrála světový titul ve Spartan sprintu

Zdroj: The OCR report
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 07:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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