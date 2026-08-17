77letý senior zmizel v maskáčové bundě, policie prosí o pomocPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
77letý senior zmizel v maskáčové bundě, policie prosí o pomoc
V Trutnově zůstalo včera odpoledne dvouleté dítě zamčené v rozpáleném autě. Maminka při vystupování...
Královéhradecký kraj bojuje s mimořádným suchem, které už dává zabrat potokům, vodním zdrojům i jejich...
Podchod na třídě Karla IV. dál mění svou tvář a podle města jde všechno podle plánu. Než se ale na podzim...
Skoro osmdesátileté manžele zachránily doslova minuty — babičku museli záchranáři na místě resuscitovat,...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →
- Ochránce přírody vykácel les ve vzácném biocentru. Může z něj mít stavební parcelu
- Maminka zamkla dvouleté dítě v rozpáleném autě. Hasiči ho dostali ven
- Kraj vysychá, místy už mizí i potoky. Situaci bude zítra řešit komise pro sucho
- Podchod na hradecké třídě Karla IV. se mění před očima. Ode dneška je zavřený