Kraj vysychá, místy už mizí i potoky. Situaci bude zítra řešit komise pro suchoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kraj vysychá, místy už mizí i potoky. Situaci bude zítra řešit komise pro sucho
V Trutnově zůstalo včera odpoledne dvouleté dítě zamčené v rozpáleném autě. Maminka při vystupování...
Policie od neděle pátrá po sedmasedmdesátiletém Miloslavu Farském z Dolního Lánova na Trutnovsku. Z domova...
Podchod na třídě Karla IV. dál mění svou tvář a podle města jde všechno podle plánu. Než se ale na podzim...
Skoro osmdesátileté manžele zachránily doslova minuty — babičku museli záchranáři na místě resuscitovat,...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →